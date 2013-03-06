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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

دومین مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در تبریز برگزار شد

دومین مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در تبریز برگزار شد

تبریز - خبرگزاری مهر: دومین مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در محل مجتمع پتروشیمی تبریز تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این جلسه پیش از ظهر چهارشنبه که با حضور 16 نفر از نمایندگان استان های آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل و زنجان تشکیل یافت نمایندگان با حضور استاندار آذربایجان شرقی ، معاون برنامه ریزی وی و معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی به بحث و بررسی موانع و فرصت های پیشرفت در این منطقه از کشور پرداختند.

در این جلسه که به علت بارش شدید برف با یک ساعت تاخیر برگزار شد در خصوص تعامل برای بودجه بندی منطقه ، پیگیری طرح های مشترک عمرانی ، رصد مسائل سیاسی و امنیتی و راهکارهای مدیریت مسائل موجود مورد بحث قرار گرفت.

نکته قابل توجه آنکه با وجود برگزاری این جلسه در تبریز تنها سه نفر از نمایدگان تبریز در مجلس شورای اسلامی در مجمع حضور داشتند.

این مجمع دارای 43 عضو از نمایندگان استان های آذری زبان و شمالغرب کشور است.

کد مطلب 2013071

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