ورکشاپ عکاسی مستند معاصر در اهواز آغاز بکار کرد

سید امین سپهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کارگاه عکاسی مستند معاصر به مدت سه روز با حضور علی اکبر شیرژیان (مستر کلاس ورد پرس فتو) در انجمن سینمای جوانان اهواز آغاز شد.



وی با بیان اینکه بنیاد ورد پرس فتو همه ساله از طریق آژانس ‌های عکاسی جهانی، تعداد ۱۲ عکاس زیر ۳۰ سال را برای برپایی یک کارگاه آموزشی معرفی می ‌کند، افزود: در سال 2009 از میان ۱۷۵عکاس معرفی شده، ۱۲ عکاس زیر ۳۰ سال برای برپایی ورک شاپ انتخاب شدند که علی اکبر شیرژیان یکی از آنها بود.



سپهریان تصریح کرد: علی اکبر شیرژیان دومین ایرانی است که به این افتخار نائل شده است.



سرپرست انجمن سینمای جوانان اهواز با اشاره به حضور این شخصیت در ورکشاپ عکاسی مستند معاصر اهواز، افزود: : این ورکشاپ به مدت سه روز پذیرای پیشکسوتان و هنرمندان جوان و مستعد انجمن اهواز است.



وی گفت: در این برنامه سه روزه علاقمندان ضمن دیدن پروژه ‌های عکاسی مستند خارجی و داخلی با شیوه عکاسی معاصر مستند آشنایی بیشتری پیدا می کنند.



سپهریان افزود: همچنین در این کارگاه مجموعه عکس ‌های تعدادی از شرکت کنندگان بررسی خواهد شد.