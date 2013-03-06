سه خبر از فدراسیون اسکواش

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رییس فدراسیون با کمیته تیم های ملی ،اعضای هیات تهران و جمعی از ورزشکاران زیر 15 سال به همراه والدین آنها در باشگاه اسکواش انقلاب برگزار شد.

هدف از این نشست اعلام سیاست ها و برنامه برای تشکیل رده های مختلف سنی و توجه فدراسیون و هیات تهران در کنار توجه ویژه کمیته تیمهای ملی‌ به پشتوانه سازی بود که سلیمانی در قبال انجام یک کار هماهنگ گروهی خواهان توجه والدین به ۴ نکته اساسی‌ نظم ، جدیت ، حرمت و همکاری شد که این عوامل را موجب بروز موفقیت در هر زمینه‌ای دانست.

خبیری رییس سازمان لیگ اسکواش شد

با انتخاب مسعود سلیمانی و تایید وزارت ورزش و جوانان ، سید حسن خبیری به عنوان رییس سازمان لیگ اسکواش منصوب شد. خبیری پیش از این به مدت 4 ماه سرپرستی سازمان لیگ را عهده دار بود.

نماینده راکتبال ایران و گزارش ماهانه فدراسیون جهانی

فدراسیون جهانی اسکواش در گزارش ماهانه خود از فعالیت های سراسر دنیا به عملکرد فرشته قضایی وزیری مسئول کمیته راکتبال فدراسیون اسکواش ایران نیز اشاره و برگزاری دوره های مربیگری و داوری توسط وی را در ایران اعلام کرد. وزیری در این خصوص گفت:خوشحالم که فدراسیون جهانی حدود 20 سال است ناظر فعالیت های من است. وزیری افزود:با هزینه شخصی و پیرو علاقه ام با شرکت در مسابقات کشور های مختلف و دوره های آموزشی و داوری توانسته ام تجربیات فراوانی کسب کرده و در کشور خود به علاقه مندان آموزش دهم و راهی برای آنها در زمینه ورزشی باز کنم و این برای فدراسیون جهانی ارزشمند است .