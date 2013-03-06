عبور از فشار دشمنان با ايجاد روابط نزديك و گسترده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در ديدار "اومبر توپينوئزا" سفير جديد اكوادور در ايران با اشاره به روابط مثبت و رو به رشد ايران و اكوادور گفت: تصميمات بسيار خوبي در راستاي افزايش سطح مناسبات و همكاري هاي دو كشور اتخاذ شده كه با عملياتي كردن آنها روابط ايران و اكوادور هر چه گسترده تر خواهد شد.



وي با بيان اينكه ايران و اكوادور دشمنان فراواني دارند كه نمي خواهند دو كشور در كنار هم قرار گرفته و پيشرفت كنند، گفت: بايد تلاش كنيم با ايجاد روابط نزديك و گسترده از فشارهاي بدخواهان عبور كنيم.



احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه ملت ايران، ‌برادر و پشتيبان ملت اكوادور هستند، تصريح كرد: از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران، توسعه روابط ايران و اكوادور يك سياست تغيير ناپذير است.



رييس جمهور با اشاره به سخنان سفير اكوادور در خصوص درگذشت هوگو چاوز خاطر نشان كرد: همه ما امروز در سوگ آقاي چاوز غمگين هستيم چرا كه جهان يك رهبر بزرگ و آمريكاي لاتين يك پرچم برافراشته و غنيمت انقلابي را از دست داده است .



اومبر توپينوئزا سفير جديد اكوادور در ايران نيز در اين ديدار ضمن تقديم استوارنامه خود به دكتر احمدي نژاد اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران كشور مهم و تاثير گذاري در منطقه و جهان است و با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هايي كه ايران و اكوادور دارند مصمم هستيم مناسبات و همكاري هاي خود را بيش از گذشته و در تمامي عرصه ها گسترش دهيم.



سفير جديد اكوادور با تاكيد بر ارتقاي سطح روابط دوستي دو كشور گفت: براي عبور از مشكلاتي كه دشمنان ايجاد مي كنند بايد خلاق باشيم و هر دو كشور با همكاري يكديگر مي توانيم در مسير برطرف كردن مشكلات و موانع حركت كرده و شرايط را براي كارهاي بزرگتر مساعد كنيم.