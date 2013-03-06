۲۰ هزار بازرسی از بنگاه های اقتصادی صومعه سرا انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آهنی ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: در بازرسی های مزبور که بیشتر در قالب ۱۴ تیم دو نفره انجام گرفته ۷۶۴ مورد تخلف در واحدهای صنفی و غیر صنفی شناسایی که با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیزات حکومتی ارسال شد.

وی اظهارداشت: عمده تخلفات این واحدها شامل عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده و ارزش ریالی پرونده های متشکله نیز افزون بر ۴۳۵ میلیون ریال بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: طی این مدت ۱۳۹ مورد گشت مشترک بازرسی با همراهی ادارات شهرستان بویژه فرمانداری، مجمع امور صنفی، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و دامپزشکی انجام شده است.

وی افزود: تعداد ۱۲۵ مورد از تخلفات مزبور در راستای بازرسی های صورت گرفته در بهمن ماه امسال کشف شده است.

آهنی در ادامه از تمامی شهروندان و مسافران نوروزی خواست از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای این شهرستان که در محل پارک ابریشم صومعه سرا در حال برگزاریست، بازدید کنند.