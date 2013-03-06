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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

آهنی مطرح کرد:

۲۰ هزار بازرسی از بنگاه های اقتصادی صومعه سرا انجام شد

۲۰ هزار بازرسی از بنگاه های اقتصادی صومعه سرا انجام شد

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا از انجام ۲۰ هزار مورد بازرسی از بنگاه های اقتصادی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آهنی ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: در بازرسی های مزبور که بیشتر در قالب ۱۴ تیم دو نفره انجام گرفته ۷۶۴ مورد تخلف در واحدهای صنفی و غیر صنفی شناسایی که با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیزات حکومتی ارسال شد.

وی اظهارداشت: عمده تخلفات این واحدها شامل عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده و ارزش ریالی پرونده های متشکله نیز افزون بر ۴۳۵ میلیون ریال بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: طی این مدت ۱۳۹ مورد گشت مشترک بازرسی با همراهی ادارات شهرستان بویژه فرمانداری، مجمع امور صنفی، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و دامپزشکی انجام شده است.

وی افزود: تعداد ۱۲۵ مورد از تخلفات مزبور در راستای بازرسی های صورت گرفته در بهمن ماه امسال کشف شده است.

آهنی در ادامه از تمامی شهروندان و مسافران نوروزی خواست از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای این شهرستان که در محل پارک ابریشم صومعه سرا در حال برگزاریست، بازدید کنند.

کد مطلب 2013085

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