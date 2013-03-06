راه اندازی نمایشگاه فروش بهاره در گنبد و کلاله

سعید میرزایی رئیس صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه برای عرضه مواد غذایی از تولید به مصرف بیشتر از واحدهای تولیدی استفاده شده است.

وی اظهار داشت: اقلام اساسی شامل برنج، روغن، گوشت منجمد، رب وجه، تخم و مرغ و ... بین پنج تا 20 درصد تخفیف ارائه می شود.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه 147 غرفه شامل کیف و کفش، پوشاک و ... دارد و آمادگی داریم تا هر مقدار اقلام مورد نیاز مردم باشد، ارائه کنیم.

خلیل رجبلی رئیس صنعت، معدن وتجارت کلاله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 35 غرفه به مدت 10 روز در نمایشگاه فروش کلاله دایر شده است.

شهرستانهای کلاله و گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده اسند.