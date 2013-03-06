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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

راه اندازی نمایشگاه فروش بهاره در گنبد و کلاله

راه اندازی نمایشگاه فروش بهاره در گنبد و کلاله

 گنبدکاووس-  خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش بهاره گنبدکاووس و کلاله با حضور مسئولان استانی و شهرستان افتتاح شد.

سعید میرزایی رئیس صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه برای عرضه مواد غذایی از تولید به مصرف بیشتر از واحدهای تولیدی استفاده شده است.

وی اظهار داشت: اقلام اساسی شامل برنج، روغن، گوشت منجمد، رب وجه، تخم و مرغ و ... بین پنج تا 20 درصد تخفیف ارائه می شود.
 
وی عنوان کرد: در این نمایشگاه 147 غرفه شامل کیف و کفش، پوشاک و ... دارد و آمادگی داریم تا هر مقدار اقلام مورد نیاز مردم باشد، ارائه کنیم.
 
خلیل رجبلی رئیس صنعت، معدن وتجارت کلاله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 35 غرفه به مدت 10 روز در نمایشگاه فروش کلاله دایر شده است.
 
شهرستانهای کلاله و گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده اسند.
کد مطلب 2013086

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