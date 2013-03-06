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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

عليپور عنوان كرد:

برپايي پايگاه‌هاي جشن نيكوكاري در 75 مدرسه شهرستان گناوه

برپايي پايگاه‌هاي جشن نيكوكاري در 75 مدرسه شهرستان گناوه

گناوه – خبرگزاري مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه گفت: پايگاه‌هاي جشن نيكوكاري در 75 مدرسه شهرستان گناوه برپا مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اكبر عليپور ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان گناوه با تاکید بر لزوم برپایی جشن نیکوکاری در نقاط مختلف شهرستان گناوه، اظهار داشت: در اسلام نسبت به کمک به همنوعان سفارش و تاکید زیادی شده و انفاق از دستورات اکید اسلام است.

وی افزود: يكي ازاهداف تاسیس کمیته امداد، دستگیری از مظلومان و رفع فقر و محرومیت از چهره افراد جامعه است و کمیته امداد شهرستان گناوه  در این مسیر تلاش بسیار زیادی انجام می‌دهد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت جشن نیکوکاری ادامه داد: جشن نیکوکاری اهمیت زیادی در خوشحال کردن افراد مستضعف جامعه دارد و مشارکت در این امر خداپسندانه، ارزش دنیوی و اخروی دارد.

وي تصریح کرد: جشن نیکوکاری از طرح‌های مهمی است که همه ساله با همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد برگزار می‌شود و امسال نیز به فضل خدا با کیفیت مطلوبی در گناوه برگزار خواهد شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه گفت: همکاری مردم و خیران در این جشن خوب و قابل قبول بوده و همواره شاهد کمک‌های ارزشمندی به افراد ضعیف جامعه در این جشن هستیم.

عليپور از برپایی پایگاه‌های جشن نیکوکاری در 75 مدرسه شهرستان گناوه خبر داد و یادآور شد: در جشن نیکوکاری امسال 75 پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مدارس شهری و روستایی گناوه برپا می‌شود.

وي عنوان کرد: امیدواریم امسال نیز مانند سال‌های دیگر شاهد مشارکت حداکثری مردم در این جشن باشیم و باشد که سر سفره سال تحویل، کودکی غمگین و پدری شرمنده نباشد.

عليپور گفت: افراد ضعیف و مستمند نیز باید از امکانات لازم برای زندگی آبرومند بهره‌مند باشند و افراد خیر و توانمند در این مسیر نقشی غیر قابل انکار دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه در پايان گفت: از همه دعوت می‌کنیم در جشن عاطفه‌ها و جشن نیکوکاری مشارکت کنند تا شاهد رفع محرومیت از زندگی خانوارهای کم‌ بضاعت باشیم.

کد مطلب 2013088

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