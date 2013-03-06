به گزارش خبرنگار مهر، اكبر عليپور ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان گناوه با تاکید بر لزوم برپایی جشن نیکوکاری در نقاط مختلف شهرستان گناوه، اظهار داشت: در اسلام نسبت به کمک به همنوعان سفارش و تاکید زیادی شده و انفاق از دستورات اکید اسلام است.

وی افزود: يكي ازاهداف تاسیس کمیته امداد، دستگیری از مظلومان و رفع فقر و محرومیت از چهره افراد جامعه است و کمیته امداد شهرستان گناوه در این مسیر تلاش بسیار زیادی انجام می‌دهد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت جشن نیکوکاری ادامه داد: جشن نیکوکاری اهمیت زیادی در خوشحال کردن افراد مستضعف جامعه دارد و مشارکت در این امر خداپسندانه، ارزش دنیوی و اخروی دارد.

وي تصریح کرد: جشن نیکوکاری از طرح‌های مهمی است که همه ساله با همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد برگزار می‌شود و امسال نیز به فضل خدا با کیفیت مطلوبی در گناوه برگزار خواهد شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه گفت: همکاری مردم و خیران در این جشن خوب و قابل قبول بوده و همواره شاهد کمک‌های ارزشمندی به افراد ضعیف جامعه در این جشن هستیم.

عليپور از برپایی پایگاه‌های جشن نیکوکاری در 75 مدرسه شهرستان گناوه خبر داد و یادآور شد: در جشن نیکوکاری امسال 75 پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مدارس شهری و روستایی گناوه برپا می‌شود.

وي عنوان کرد: امیدواریم امسال نیز مانند سال‌های دیگر شاهد مشارکت حداکثری مردم در این جشن باشیم و باشد که سر سفره سال تحویل، کودکی غمگین و پدری شرمنده نباشد.

عليپور گفت: افراد ضعیف و مستمند نیز باید از امکانات لازم برای زندگی آبرومند بهره‌مند باشند و افراد خیر و توانمند در این مسیر نقشی غیر قابل انکار دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه در پايان گفت: از همه دعوت می‌کنیم در جشن عاطفه‌ها و جشن نیکوکاری مشارکت کنند تا شاهد رفع محرومیت از زندگی خانوارهای کم‌ بضاعت باشیم.