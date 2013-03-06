برترین های مسابقات سه گانه قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که زمان زیادی به برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی سه گانه کشورمان باقی نمانده است و این تیم باید خود را برای مسابقات مهم برون مرزی آماده کند، ورزشکاران قمی در سه گانه قهرمانی قم به رقابت پرداختند.

رقابت‌های سه گانه قهرمانی قم با شرکت ورزشکاران مدعی در سه رشته دو و میدانی، دوچرخه سواری و شنا در مسافت های تعیین شده با جدال جذاب مدعیان کسب عناوین برتر به انجام رسید و در پایان دو روز رقابت برترین های خود را شناخت.

این در حالی است که اردوي آماده سازي تيم هاي ملي ورزش سه گانه ايران كه قرار بود از 14 اسفندماه در ماهشهر آغاز شود به رغم هماهنگي هاي انجام شده با مسوولان استان خوزستان و شهرستان ماهشهر، به دليل استقرار ستاد راهيان نور در ماهشهر برگزار نمي شود و به 18 اسفند ماه در تهران موكول شد.

به همین دلیل ورزشکاران مستعد و توانمند سه گانه قم در تلاش برای کسب عناوین برتر با انگیزه و روحیه بسیار خوبی به رقابت با یکدیگر پرداختند و سرانجام برترین ها در حالی معرفی شدند که حسین کریمی در جایگاه نخست قرار گرفت.

این مسابقات از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و بعد از اینکه حسين كريمي به مقام نخست و عنوان قهرمانی دست پیدا کرد، يوسف كربلايي در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد ضمن اینکه اميرحسين ترابي در این پیکارها رتبه سوم را به دست آورد.

پیکارهای سه گانه قهرمانی قم در حالی برترین های خود را شناخت که از جمعه این هفته اردوي تيم هاي ملي ورزش سه گانه در تهران برگزار مي شود و بر اساس برنامه ریزی فدراسيون ورزش سه گانه، اين اردو تا بیست و هشتم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

در حالی که 17 ورزشکار رشته سه گانه در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برای حضور در این رقابت ها دعوت شده اند، هدف از برگزاري اين اردو، آماده سازي ملي پوشان سه گانه كشورمان براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا است.

در حالی که رقابت های سه گانه قهرمانی آسیا در نيمه اول ارديبهشت سال 1392 در شرق آسیا و به میزبانی كشور فيليپين برگزار مي شود، پيش از اين قرار بود اردوي تيم هاي ملي ورزش سه گانه از 14 تا 26 بهمن ماه در ماهشهر برگزار شود اما این زمان به دو هفته پایانی اسفند ماه تغییر کرد.

