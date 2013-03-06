زنگ درختکاری در مدارس شوش نواخته شد

حسین رشنو در حاشیه مراسم هفته منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش اظهار کرد: حفظ و نگهداری منابع طبیعی با آموزش کودکان می تواند محقق شود و این امر باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
وی افزود: همچون سالهای قبل با آغاز هفته منابع طبیعی، توزیع نهال بین شهروندان انجام شد و در روز اول حدود هفت هزار اصله نهال بین شهروندان توزیع شد که امسال با استقبال پورشور مردم مواجه شدیم.
رشنو عنوان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته، راهپیمایی نمادین پیش دبستانی ها در سطح شهر و کاشت نهال توسط خردسال پیش دبستانی شهرستان در پارک بزرگ شوش انجام شد.
وی با تاکید بر اهمیت منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی بستر حیاط هر جامعه است و می بایست در حفظ و نگهداری این ثروت ملی بیش از پیش کوشا باشیم.
شهرستان شوش با وسعت 350 هزار هکتار که 110 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 240 هزار هکتار آن اراضی ملی مراتع و جنگل است.
شوش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شوش گفت: به مناسب هفته منابع طبیعی و برای آشنایی دانش آموزان با حفظ منابع طبیعی زنگ درختکار پیش از ظهر امروز در شهرستان شوش نواخته شد.
حسین رشنو در حاشیه مراسم هفته منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش اظهار کرد: حفظ و نگهداری منابع طبیعی با آموزش کودکان می تواند محقق شود و این امر باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
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