زنگ درختکاری در مدارس شوش نواخته شد

حسین رشنو در حاشیه مراسم هفته منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش اظهار کرد: حفظ و نگهداری منابع طبیعی با آموزش کودکان می تواند محقق شود و این امر باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.



وی افزود: همچون سالهای قبل با آغاز هفته منابع طبیعی، توزیع نهال بین شهروندان انجام شد و در روز اول حدود هفت هزار اصله نهال بین شهروندان توزیع شد که امسال با استقبال پورشور مردم مواجه شدیم.



رشنو عنوان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته، راهپیمایی نمادین پیش دبستانی ها در سطح شهر و کاشت نهال توسط خردسال پیش دبستانی شهرستان در پارک بزرگ شوش انجام شد.



وی با تاکید بر اهمیت منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی بستر حیاط هر جامعه است و می بایست در حفظ و نگهداری این ثروت ملی بیش از پیش کوشا باشیم.



شهرستان شوش با وسعت 350 هزار هکتار که 110 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 240 هزار هکتار آن اراضی ملی مراتع و جنگل است.