ثبات و امنيت در عراق به نفع همه كشورهاي منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، عدنان الاسدي وزير كشور عراق كه در رأس يك هيأت بلندپايه به ايران سفر كرده است بعد ازظهر امروز با سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتگو كرد.

سردار وحيدي در این ديدار با اشاره به افزايش ضريب امنيتي در عراق پس از خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور گفت: خرسنديم كه عراق با غلبه بر بخش بزرگي از مشكلات قبلي در كنار اقتدار نيروي نظامي و امنيت خود از مراحل سخت گذشته عبور كرده و اين نشان از كارآمدي امنيت بومي و منطقه‌اي است.

وزير دفاع، توسعه ثبات و امنيت در عراق را يك ضرورت اجتناب‌ناپذير توصيف كرد و گفت: عراق امن و پيشرفته در معادلات منطقه‌اي و حتي جهاني اثرگذار است، برگزاري اجلاس سران اتحاديه عرب واجلاس 1 + 5 در عراق مؤيد اين واقعيت است.

سردار وحيدي با بيان اينكه حل بحران‌هاي منطقه‌اي با همكاري و تعامل كشورهاي منطقه قابل حصول است افزود: كشورهاي منطقه بايد ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي خود را بطور صادقانه به دور از ملاحظات قومي، مذهبي و حتي اقتصادي در جهت ثبات و امنيت عراق بكارگيرند، چرا كه هرگونه ناامني و بي‌ثباتي در اين كشور، كشورهاي همسايه عراق و منطقه را نيز متضرر مي‌كند.

وزير دفاع، تضعيف و نابودي جبهه مقاومت و مسلط كردن رژيم صهيونيستي بر منطقه را از اهداف اصلي ايجاد بحران در سوريه ذكر كرد و گفت: بيشترين سود را از بحران سوريه رژيم صهيونيستي مي‌برد و كشورهاي اسلامي بويژه كشورهاي همسايه سوريه بايد در يك همكاري دسته‌جمعي براي توقف اين روند تلاش ‌كنند.

سردار وحيدي در پايان، آمادگي كشورمان را براي همكاري در افزايش هر چه بيشتر ضريب امنيتي در عراق و توسعه و تقويت مناسبات دفاعي و امنيتي دو كشور اعلام كرد.

در اين ديدار وزير كشور عراق نيز با ابراز خرسندي از سفر به جمهوري اسلامي ايران گفت :ما در ارتباط و گسترش مناسبات با ايران براي خود محدوديتي قائل نيستيم و معتقديم بايد در همه حوزه ها همكاري خوب و رو به توسعه داشته باشيم.

عدنان الاسدي در ادامه با اشاره به پيشرفت هاي علمي و فني ايران در عرصه هاي گوناگون تصريح كرد:اين پيشرفت ها قابل توجه و احترام است و موجب خشنودي مسلمانان و علاقمندان به ايران در سرتاسر جهان مي شود.

وي گفت:ايران و عراق در كنار يكديگر مي توانند نقش مهمي در امنيت و ثبات منطقه و همكاري هاي منطقه اي داشته باشند.

وزير كشورعراق در ارتباط با گروهك تروريستي منافقين اظهارداشت:اينها خائنان و قاتلان مردم عراق و ايران هستند و حضورشان مخل امنيت و ثبات عراق است.

عدنان الاسدي در پايان تسريح كرد :عراق براي گسترش امنيت در سرتاسر كشور نيازمند همكاري و استفاده از تجارب ارزشمند ايران است.