نمایش جنبه اعجاز قرآن با ترکیب صحیح هنر و ادبیات دینی ضرورت دارد

به گزارش دکتر مجتبی رحماندوست با اشاره به برگزاری جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و رسانه های برخط قرانی آیات تأکید کرد: قرآن دارای ظرفیتی عظیم و تاریخی است که قرنها توانسته مسؤلیت هدایت امت ها را بر دوش بکشد، این کتاب آسمانی و سراسر نور پر از داستانها ، حکایتها ، نکات ادبی و تاریخی است که اگر رسانه ها و اهل ادب و هنر از آن به عنوان منبع خلق آفرینشهای ادبی هنری جدید استفاده کنند، می توانند منابع تازه ای را برای هدایت جوامع به دست آورند.

وی غفلت از فضای مجازی در دنیای امروز را گناهی نابخشودنی دانست و اضافه کرد: بی توجهی به این فرصت مغتنم رسانه ای موجب رکود جامعه می شود و مفاهیم نورانی قرآن برای ارئه برنامه های ادبی و هنری بویژه در عرصه مجازی دست نخورده مانده است به صورتی که میزان کشف شده ها نسبت به کشف نشده آن بسیار ناچیز است.

رحماندوست تصویر سازی از چهره ادبی و هنری قرآن کریم به شکل دیجیتال و مجازی را بسیارمهم و ارزشمند برشمرد و تاکید کرد: این اهمیت می طلبد که مراکز متعددی فرصت تعامل فعال و بانشاط ادباء و هنرمندان و قرآن شناسان را با کارشناسان فضای مجازی فراهم کنند .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای چنین مراکزی در کشور خالی است، افزود: در این زمینه نباید چشم به دست دولت دوخت، بلکه حرکت اولیه باید از سوی ادبا، هنرمندان و دیگر صاحبنظران شروع شود و به طور حتم این کار رونق خواهد یافت و دولت هم بدان اقبال خواهد کرد و مورد استقبال جهانی هم قرار خواهد گرفت.

دکتر مجتبی رحماندوست جشنواره رسانه های قرآنی را محل جستجو وشکار استعدادهای ارزشمند این عرصه دانست و خطاب به مسئولان برگزاری این جشنواره گفت: این عزیزان توانمندیهای یکدیگر را هم افزایی کنند و منیت ها را کنار بگذارند و با تعامل از روی صفا و یکرنگی برای خدا کار کنند تا کارشان برکت پیدا کند و در این زمینه ضمن کسب تجربیات دنیا دچار تردید و خودباختگی نشوند که وعده خداوند مبنی بر «والّذین جاهدو فینا لنهدیّنهم سٌبٌلنا» محقق خواهد شد.

دومین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و رسانه های برخط قرانی آیات به همت اداره کل ارشاد استان تهران با حضور مسئولان لشکری و کشوری ، 19 اسفند در مرکز همایش های برج آزادی تهران برگزار می شود.