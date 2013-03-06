به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری اعضای ستادهای ائتلاف سه گانه با حضور علی اکبر ولایتی ، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل صبح چهارشنبه برگزار شد.

علی اکبر ولایتی یکی از اعضای ائتلاف سه گانه در این نشست با بیان اینکه بسیاری از بزرگان جامعه روحانیت، جامعه مدرسین و دانشگاهیان از ائتلاف سه گانه حمایت کرده اند، گفت: در جلساتی که با علمای بزرگ داشتیم ایشان اصل این فکر را مثبت توصیف کردند.

وی افزود: تاکنون دیدارهایی با آیت الله یزدی و مهدوی کنی داشتیم و قدم به قدم آینده خود را با این بزرگان چک می کنیم.

ولایتی با اشاره به تفاوت ائتلاف سه گانه با ائتلاف هایی که احزاب تشکیل می دهند، گفت: این ائتلاف با ائتلاف احزاب متفاوت است که بعد از تشکیل دولت بگویند این سهمیه برای فلان حزب است. کسانی که در این ائتلاف برای همکاری انتخاب شده اند هم به لحاظ تعهد و هم به لحاظ کارآیی تاکنون سابقه خوبی از خود نشان داده اند.

وی داشتن تعهد، تخصص و کارآمدی را برای انتخاب اعضای دولت و انتخاب یک مسئول ضروری دانست و گفت: داشتن تجربه برای انتخاب یک مسئول بسیار مهم است چرا که تجربه ای که در طول سالها خدمت به دست می آید یک تجربه گرانسنگی است.

این عضو ائتلاف سه گانه افزود: امروز می بینم افرادی به سمت و پست های بالایی رسیدند که شایستگی آن را ندارند، بنابراین انتخاب یک مدیر باید بر اساس دو اصل کارآیی و پایبندی به نظام باشد.

ولایتی همچنین در واکنش به تعبیر 1+2 برای ائتلاف سه گانه تصریح کرد: تفسیرهای متفاوتی از ائتلاف سه گانه تاکنون ارائه شده اما باید بدانند که این سه نفر با یکدیگر توافق کردند و هسته اولیه یک تفاهم را شکل دادند و هرگز زیر توافقات خود نخواهند زد.

وی افزود: برای همین ائتلاف سه نفره تاکنون تفسیرها و تعبیرهای مختلفی مطرح شده و خبرهای دروغ و متناقضی از ما زده می شود چه برسد به اینکه تعداد این ائتلاف بیشتر بود.

ولایتی همچنین با اشاره به ویژگی های دولت آینده گفت: دولت آینده باید کفایت مدیریت صحنه داخلی و خارجی را داشته و در تبعیت از رهبری در جهت محقق ساختن سیاست های کلی نظام و برنامه های تعیین شده قدم برداشته و با دیگر قوه ها و دستگاههای نظام هماهنگ باشد.

مشاور مقام معظم رهبری با بیان اینکه رابطه دولت و مجلس نباید به صحنه زورآزمایی تبدیل شود، تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد مردم با حسرت به این موضوع نگاه خواهند کرد و از اینکه زحمت های چند دهه آنان برای انقلاب با این گونه اعمال پایمال می شود ناراحت خواهند شد.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در 22 بهمن امسال گفت: حضور مردم این را نشان می دهد که آنان خود را صاحب اصلی انقلاب می دانند و به رفتار و گفتار مسئولین توجه نمی کنند. شکل حضور مردم در مراسم ملی و حضور همگانی آنان بدون هیچ گونه مطالبه خاص و فراتر از حقوقشان برای مسئولان درس است تا یاد بگیرند بدون ادعا کنار هم باشند و با یکدیگر همکاری کنند.

در ادامه این نشست ولایتی در مورد رایزنی های ائتلاف سه گانه با دیگر گروههای سیاسی گفت: رایزنی با افراد و گروه های سیاسی وفادار به نظام و رهبری توسط ائتلاف سه گانه انجام می گیرد .

این کاندیدای احتمالی دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: با آیت الله مهدوی کنی ، آیت الله یزدی و با دیگر بزرگان نیز دیدارهایی داشته ایم و آنچه که مهم است در تمام این دیدارها بزرگان و شخصیت های سیاسی از این فکر استقبال کرده اما ضمنا توصیه های تکمیلی و ترمیمی داشتند که ما نیز در تلاشیم به این توصیه ها عمل کنیم.

وی در مورد توافقاتشان با دیگر گروه های سیاسی گفت: برخی شخصیت ها و گروه های سیاسی درخواست ملاقات داشتند و با آنان گفتگو کردیم ملاک اصلی و مهم برای پیوستن به ائتلاف سه گانه از خودگذشتگی است.

مشاور مقام معظم رهبری ادامه داد: ما همچنان به تلاش خود برای وحدت اردوگاه اصولگرایی ادامه می دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

ولایتی همچنین با اشاره به تشکیل سه کارگروه سیاسی- بین المللی، اجتماعی- فرهنگی و زیربنایی – اقتصادی در ائتلاف سه گانه گفت: ما سه شاخه مهم حکومتی را در این ائتلاف تشکیل دادیم و بسیاری از اصولگرایان از جمله اعضای ستاد و همچنین خارج از ستاد با توجه به تخصص و علاقه شان عضو این کمیته ها خواهند شد.

وی همچنین در واکنش به این ادعا که ائتلاف سه گانه جدای از روحانیت عمل می کند، گفت: شما مطمئن باشید ما کاری نمی کنیم که با جامعتین در تضاد باشیم.

ولایتی افزود: اگر جامعتین به تصمیم مشترکی برسند، ما نیز از آن تصمیم تبعیت خواهیم کرد.

ولایتی با بیان اینکه مشاور مقام معظم رهبری بودن برای من از هر پست و مقامی بالاتر است، تصریح کرد: اگر به میدان آمدیم به این دلیل بوده است که خلاف تکلیف عمل نکرده باشیم بنابراین هرکسی را که علما بر روی آن اتفاق نظر کنند این جمع که ستون فقراتش علما هستند اولین کسی که از رای آنان اطاعت می کند ما هستیم.