جشن «سلامت و همدلی» برای کودکان سرطانی برگزار می شود

مدیر اجرایی این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مراسم با هدف کمک به خانواده های کودکان سرطانی است.



جلال حسینی افزود: بسیاری از خانواده های این کودکان مشکلات مادی دارند و ما با جمع آوری کمکهای مردمی سعی در یاری رسانی به آنها در هزینه های درمان، رفت و آمد و ... هستیم.



حسینی گفت: این مراسم در پارک دولت 43 هکتاری روبروی خیابان هشت شرقی کیانپارس در محل چهار ستون برگزار می شود.



به گفته وی، جشنواره کمک به کودکان سرطانی از ساعت 18 روز جمعه 18 اسفند ماه برگزار و تا پایان شب ادامه خواهد داشت.



مدیر اجرایی این جشنواره با بیان اینکه در این مراسم برنامه های متنوعی اجرا می شود، گفت: گروه های نمایش، تواشیح، موسیقی و... نیز در این برنامه شرکت می کنند.



به گزارش مهر، پیش از این نیز موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی ُمشک نیز جشوره غذایی برای کمک به کودکان سرطانی در محل پارک دولت برگزار کرده بود که با استقبال شهرواندان اهوازی مواجه شد.