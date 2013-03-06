رشد 100 درصدی کانون فرهنگی و هنری مساجد در پیشوا

امیرحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در همایش دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تهران شایسته تقدیر شد.

وی عنوان داشت: در مراسم پایانی تجلیل از فعالان فرهنگی و هنری مساجد استان تهران که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا تجلیل شد.

تأسیس 16 کانون فرهنگی و هنری مساجد در پیشوا طی یک سال

طاهری ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در طی یک سال فعالیت خود توانسته است 16 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح شهرستان تأسیس کند.

وی در ادامه تصریح کرد: قبل از تأسیس اداره ارشاد پیشوا، فقط 16 کانون فرهنگی و هنری در سطح شهرستان فعال بوده که با افزایش تعداد آن به 32 کانون فرهنگی و هنری فعال با رشد 100 درصدی سال 91 همراه بوده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا اضافه کرد: با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری با همکاری بسیج توانسته ایم عملکرد مثبتی در این امر داشته باشیم و الگوی پیشرفت اسلامی را در خانواده ها نهادینه کنیم .

گفتنی است، در بیستمین همایش سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان تهران تعداد 100 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان پیشوا حضور یافتند.