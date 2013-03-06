حضور 50 هزار حافظ قرآن کریم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی، ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن آموزان و وبلاگ نویسان قرآنی، گفت: با توجه به استعداد های فراوانی که در بحث حفظ قرآن در کشور وجود دارد تا امروز هیچ موسسه ای در این بخش سرمایه گذاری کامل نکرده است.

وی تصریح کرد: تمام وجود انسان باید درگیر قرآن شود و تنها حفظ قرآن کردن کافی نیست.

معاون امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که رفتارهای ما نیز قرآنی شود.

حجت الاسلام محمدی افزود: حافظین باید کار موضوعی قرآن را انجام داده و با ایجاد سئوالات موضوعی از متن قرآن به مشکلات جامعه پاسخ دهند.

وی با اشاره به اینکه هر حافظ قرآن یک موسسه بزرگ قرآنی است، تصریح کرد: هر حافظ قرآن باید یک هزار حافظ را به جامعه تحویل دهد و اگر فرهنگ سازی انجام گردد تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی عملی خواهد شد.

کتاب واژه های قرآنی به چاپ می رسد

معاون امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه توجه به قرآن کریم باید از سنین پایین در کشور آغاز شود، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که کودکان و نوجوانان از دوره پیش دبستانی با واژه های قرآن کریم آشنایی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در سال جاری کتاب واژه های قرآنی توسط معاونت امور قرآن و عترت به چاپ خواهد رسید.



