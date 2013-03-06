توجه همزمان به زیر ساخت های عمرانی و اجرای هدفمندی یارانه ها از توفیقات دولت است

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در جمع تشکل های دانشجویی استان گفت: اخلاص و صداقت در اظهارنظرهای قشر دانشجو نشان دهنده روح بی باک و پویای دانشجویی است.

وی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 اشاره کرد و گفت: امروز، در شرایط خاصی قرار گرفته ایم و طی آن، دولت در برخی مواقع، در مرکز مباحث و انتقادهای غیرمنصفانه است.

بیگی ادامه داد: آن چه در ماهیت اظهارنظرهای غیرمنصافنه، بارز است، القای این نکته مغرضانه است که انتخاب مردم و همچنین حمایت رهبرمعظم انقلاب، از رئیس جمهور اشتباه بوده است.

وی ادامه داد: مخالفان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باید پاسخگوی این سوال باشند که درآمدی که امروز از رهگذار اجرای این طرح نصیب مردم می شود، در دوران قبل از اجرای این طرح صرف چه اموری می شد؟

بیگی همچنین گفت: محبت مردم به دولت نماد مهمی است که دولتمردان را به راهی که در پیش گرفته اند، مصمم می کند.