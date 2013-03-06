به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رییس تماشاخانه ایرانشهر در خصوص تهیه و توزیع فیلم نمایش‌های به صحنه رفته در تماشاخانه و سالن استاد انتظامی، به زودی پنج عنوان فیلم از نمایش‌های این دو مجموعه در قالب لوح فشرده از سوی مرکز موسیقی"بتهوون"جهت ارائه در شبکه‌های سراسری نمایش خانگی و کمپانی‌های بین‌المللی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

بابک چمن آرا مدیر مرکز موسیقی"بتهوون"در گفتگویی با اشاره به توزیع این مجموعه لوح فشرده گفت: با توجه به قراردای که تماشاخانه ایرانشهر با گروه‌های نمایشی منعقد کرده بود هفت عنوان فیلم در دو مرحله تهیه و توزیع شد که پس از مدتی چاپ و تکثیر این فیلم ها به تعویق افتاد، اما خوشبختانه در ادامه این جریان مهم فرهنگی با همکاری و پیگیری های مستمر مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران و رییس تماشاخانه ایرانشهر و همچنین اخذ مجوزهای لازم برای توزیع سراسری این آثار، چاپ، تکثیر و توزیع سراسری این مجموعه های دی وی دی به مرکز موسیقی"بتهوون"سپرده شد.

مدیر مرکز موسیقی"بتهوون" ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بی‌شمار فرهنگی و هنری مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، توزیع سراسری فیلم مجموعه آثار نمایشی در سبد کالای فرهنگی مردم بود تا از این طریق هنرمندان و هنردوستان سایر استان‌ها نیز بتوانند از آثار نمایشی که در تهران به صحنه می روند دیدن کنند، زیرا وی معتقد هستند که این امر مهم، در نهایت منجر به افزایش و ارتقا سطح کیفی آثار نمایشی و زمینه‌ساز آشنایی و آشتی جامعه، با این هنر ارزشمند و مردمی خواهد شد.

چمن آرا افزود: در فاز نخست توزیع این مجموعه با توجه به درخواست علاقه‌مندان، فیلم نمایش‌های"خشکسالی و دروغ" به کارگردانی محمد یعقوبی، "مکبث" و "عجایب المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی، "ایوانف" به کارگردانی محمدرضا کوهستانی و "این تابستان فراموشت کردم" به کارگردانی بهاره رهنما از 20 اسفند به طور همزمان در سراسر کشور توزیع می شود و در ادامه و در فروردین سال 92 نیز پنج عنوان فیلم تئاتر با عناوین"زنی از گذشته" به کارگردانی محمد عاقبتی، "پس از سقوط" به کارگردانی منیژه محامدی، "نامه‌هایی به تب" به کارگردانی سیامک احصایی، "33 درصد نیل سایمون" به کارگردانی افسانه ماهیان و "پدرخوانده ناپلی"به کارگردانی بابک محمدی به آثار قبلی اضافه خواهد شد.

بابک چمن آرا در پایان با اشاره به ویژگی و تفاوت های مجموعه فیلم های ارائه شده با آثار قبلی عنوان کرد: این آثار با کیفیتی به مراتب بهتر از تولیدات گذشته ارائه شده است و علاوه بر زیرنویس انگلیسی، مصاحبه‌های اختصاصی با کارگردان‌ها، بازیگران و سایر عوامل نمایش، گزارش تصویری از تمرین، پشت صحنه‌های نمایش، متن نمایشنامه و همچنین فعالیت‌های آینده گروه‌های تئاتری نیز در منوی اصلی این فیلم‌ها قابل مشاهده است.

این مجموعه لوح فشرده از 20 اسفند سال جاری، به صورت سراسری با قیمت تک‌فروشی 10 هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.