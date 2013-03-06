حاملان مواد محترقه جریمه می شوند/ حبس بلند مدت دارندگان مواد منفجره خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف زارع ظهر چهارشنبه در کارگروه پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی اظهار داشت: بر اساس قانون حاملان و دارندگان مواد محترقه غیر مجاز که خطر آفرین و تهید آمیز نیستند، محکوم به پرداخت 500 تا 10 میلیون ریال جزای نقدی می شوند.

وی با بیان اینکه در قانون حمل و قاچاق سلاح، بخشی با عنوان اقلام و مواد تحت کنترل وجود دارد که در این قسمت از قانون به موضوع خرید، فروش و حمل ترقه اشاره و مجازاتهای آن تعیین شده، اعلام کرد: ولی از رسانه های مکتوب و مجازی انتظار می رود در راستای آگاه ‌سازی و اطلاع ‌رسانی گام برداشته و مردم را هوشیار کنند.

حبس و تحمل جزای کیفری عاقبت حاملان مواد منجره خطرناک

معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با اشاره به اینکه که طبق این قانون کسانی که مواد منفجره خطرناک حمل می‌کنند به حبس‌های بلند مدت محکوم و باید تحمل کیفر کنند، ادامه داد: اقدامات سلبی، برخورد و مجازات مفید بوده ولی در صورت انجام اقدامات فرهنگی و تربیتی زودتر می‌توان به نتیجه مورد انتظار دست یافت و جوانان را از استفاده کردن این مواد روی‌ گردان کرد.

زارع بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع و به‌هنگام قوانین تاکید کرد و یادآور شد: چنانچه اقشار مختلف جامعه در زمان مناسب از قوانین و ضوابط مصوب اطلاع‌ حاصل کنند در پیشگیری از وقوع جرایم می‌توان موفق‌تر بود و امنیت و آرامش در جای جای جامعه ایجاد کرد.