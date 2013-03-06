سه ملی پوش صبای قم به تورنمنت بین المللی روسیه اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های تورنمنت بین المللی فوتسال در کشور روسیه دهه پایانی اسفند ماه امسال با شرکت تیم‌های مطرح فوتسال دنیا برگزار می‌شود، سه بازیکن شاخص فوتسال استان قم نیز تیم ملی را در این رقابت‌ها همراهی خواهند کرد.

برای این منظور 16 بازیکن از سوی کادر فنی به تیم ملی فوتسال کشورمان دعوت شدند که علاوه بر علی اصغر حسن‌زاده فوتسالیست خوب و شایسته قمی که سال ها سابقه حضور در تیم ملی را دارد، این بار دو چهره جدید نیز برای نخستین بار به تیم ملی بزرگسالان دعوت شده اند.

این دو بازیکن علیرضا وفایی و ابوالقاسم اروجی هستند که از جمله ستاره های صبای قم در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بودند و با درخشش در ترکیب صبای قم این تیم را تا آستانه قهرمانی در لیگ چهاردهم نیز پیش بردند.

خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان بازیکنان مورد نظر خود را در حالی به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد که ملی پوشان تمرینات خود را برای حضوری موفق و قوی در مسابقات فوتسال تورنمنت بین المللی روسیه برگزار می کنند.

علاوه بر علیرضا وفایی، ابوالقاسم اروجی و علی اصغر حسن زاده سه فوتسالیست توانمند قمی، مصطفي نظري، سپهر محمدي، مجتبي نصيرنيا، محمد کشاورز، سيد علي کيايي، بابک سهرابي، طاها مرتضوي، محمد طاهري، احمد اسماعيل‌پور، قدرت بهادري، اسماعيل وطن خواه، مهدي جاويد و حسين طيبي دیگر نفرات حاضر در این اردو هستند.

در مقایسه با اردوی آخر تیم ملی فوتسال کشورمان که به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی 2012 فوتسال در آبان ماه امسال در کشور تایلند برپا شد چهره های جدید نفراتی مانند علیرضا وفایی و ابوالقاسم اروجی از صبای قم و سپهر محمدی هستند.

اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در مسابقات فوتسال تورنمنت بین المللی روسیه تا روز پنجشنبه هفدهمین روز اسفندماه دایر خواهد بود و ملی پوشان با جدیت تمرينات خود را زير نظر کادر فني پيگيري مي‌کنند تا تيم ملي روز جمعه هجدهم اسفند به روسيه سفر مي‌کند.

این در حالی است که سرمربيگري تيم فوق بر عهده خسوس کاندلاس و مربيگري تيم ملي بر عهده رضا لک، محمد هاشم زاده، امين فراشي، قدرت الله باقري است در حالی که باقری در چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال مربی صبای قم نیز بود.

