نمایندگی شرکت تعاونی ناشران کرمان در رفسنجان راه اندازی می شود

سید محمد سعیدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی دومین نمایندگی شرکت تعاونی ناشران استان کرمان اظهار داشت: با رایزنی های انجام شده دومین دفتر نمایندگی این تعاونی در شهرستان رفسنجان دایر می شود.

وی تصریح کرد: توسعه دفاتر و نمایندگی های شرکت ناشران استان کرمان از جمله اهداف متعالی این تعاونی است که در اساسنامه شرکت تعاونی نیز به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

سعیدی حسینی در ادامه به موقعیت فرهنگی و اقتصادی رفسنجان اشاره کرد و افزود: رفسنجان دارای پتانسیل های بالقوه فرهنگی فراوانی است و نوسیندگان و شاعران زبردست و مستعدی در این شهر سکونت دارند که با راه اندازی دفتر نمایندگی در رفسنجان نویسندگان و قلم بدستان رفسنجانی به راحتی می توانند تقابل نزدیک و سازنده ای با شرکت تعاونی ناشرین استان کرمان داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به مسافت طولانی استان کرمان و پراکندگی جغرافیایی شهرهای استان تاسیس این دفاتر در راستای اسکان سریع و راحت اهالی فرهنگ و قلم شهرهای مختلف استان را ایجاد می کند.

سعیدی حسینی ابراز داشت: در چند ماه گذشته که دفتر نمایندگی بم را دایر کردیم شاهد تعامل بیشتر و ایجاد موفقیت های خوبی برای ایجاد تعامل خطه بم بودیم.

مدیر عامل شرکت تعاونی استان کرمان تصریح کرد: فاطمه صبا محقق به سمت مدیریت حوزه نمایندگی این تعاونی در رفسنجان به مدت یکسال منصوب می شود.