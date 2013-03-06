فشار تمرینات سپاهان پیش از بازی صبا کم شد/ وضعیت نامشخص بولکو

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تمرینات تیم سپاهان در آستانه دیدار با صبای قم اظهار داشت: با توجه به اینکه فاصله بازی‌های تیم ما با یکدیگر بسیار کم است، ما طی روزهای گذشته فشار تمرینات خود را کاهش داده‌ایم تا بازیکنان ما از فشار زیاد تمرینات آسیب نبینند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تیم ما شرایط نسبتا خوبی دارد و خوشبختانه هیچ یک از بازیکنان ما برای دیدار با صبای قم محروم نیستند البته ما دو بازیکن مصدوم برای این مسابقه داریم.

سرپرست سپاهان در مورد مصدومیت میلان سوشاک، مدافع استرالیایی تیم سپاهان بیان داشت: این بازیکن همچنان مصدوم است و پزشکان تیم ما مشغول طی کردن فعالیت‌های درمانی او هستند اما مطمئنا او به بازی روز جمعه مقابل صبای قم نمی‌رسد.

وی پیرامون وضعیت مصدومیت اروین بولکو نیز گفت: او همچنان مصدوم است اما هنوز مشخص نیست که بتواند در بازی با صبا بازی کند یا خیر بنابراین فعلا منتظر نظر پزشکان تیم در مورد وضعیت این بازیکن هستیم.