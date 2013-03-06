به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به مناسبت برگزاری بزرگداشت ششمین سالگرد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی، اظهار داشت: مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی روز پنجشنبه 22 فروردین سال 92، با سخنرانی حجت الاسلام صدیقی امام جمعه تهران در مسجد اعظم قم برگزار می شود.

حجت الاسلام سید جواد نورموسوی گفت: در پنجمین سالگرد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی ، سه هزار مراسم بزرگداشت و تجلیل از مقام شامخ این مرجع تقلید در سراسر جهان برگزار شد، که در سال 92 نیز در روز 22 فروردین مراسم ختم قرآن در 20 هزار مسجد کشور برگزار و در روز 23 فروردین در نماز جمعه سراسر کشور از جایگاه علمی و فقهی ایشان تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت این مرجع فقید تقلید در کشورهای مختلف دنیا عنوان کرد: مراسم تجلیل از اندیشه ها، آثار و برکات علمی آیت الله فاضل لنکرانی همزمان در کشورهای اسپانیا، هلند، انگلیس، سوئد، آذربایجان، روسیه، پاکستان، افغانستان، بحرین، هندوستان، عربستان، کویت و عمان برگزار می‌شود.

مسئول ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی افزود: آیت الله فاضل لنکرانی مدت یازده سال در درس خارج فقه و اصول آیت الله العظمی بروجردی و 9 سال در درس حضرت امام خمینی(ره) شرکت نمود و بیش از 35 سال به تدریس درس خارج فقه اصول پرداختند.

وی ابراز داشت: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در کنار تدریس و تربیت طلاب علوم دینی حدود 85 اثر ارزشمند به صورت کتاب و تالیف از خود به یادگار گذاشته اند که از مهمترین آنها می توان به تفضیل الشریعه که شرحی است برکتاب تحریر الوسیله امام خمینی(ره) اشاره کرد.

حجت الاسلام نورموسوی همچنین در خصوص آثار در دست انتشار آیت الله فاضل لنکرانی، گفت: هم اکنون چند اثر از این مرجع فقید در حال ترجمه و یا انتشار است که در همین زمینه می توان از کتاب صفات المتقین نام برد که در دست ترجمه به زبان اردو است.

مسئول ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه آیت الله فاضل محور اتحاد نیروهای انقلابی و پشتیبانی علمی، اخلاقی و سیاسی ایشان ضمانتی برای انقلاب و نظام محسوب می‌شد افزود: آیت الله فاضل لنکرانی بر سر ارزش‌های انقلاب با هیچکس معامله نمی‌کرد، و این مرجع فقید در حوزه‌های مختلف و در هرکجا که احساس وظیفه می‌کردند، ورود کرده و با شجاعت به وظیفه خویش عمل می‌کردند.

