عدالت در انتخاب بازیکنان تیم ملی فوتبال هفت نفره رعایت نشد/ قهرمان لیگ فقط یک سهمیه دارد

اسماعیل دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال هفت نفره استان فارس در پایان مسابقات لیگ برتر کشور با اقتدار کامل توانست عنوان قهرمانی رقابت ها را کسب کند اما متاسفانه براساس معیارهای سرمربی تیم ملی فقط یک نفر از ورزشکاران فارس در این رشته به عضویت تیم ملی درآمد.

وی ادامه داد: بعد از کسب عنوان قهرمانی پنج نفر از ورزشکاران تیم فوتبال هفت نفره فارس به اردوی تیم ملی دعوت شدند که با وجود داشتن شایستگی های فراوان فقط یک نفر از این افراد توانسته است نظر سرمربی تیم ملی را جلب کند.

رئیس هیئت ورزشی جانبازان ومعلولان استان فارس تصریح کرد: سرمربی تیم ملی فوتبال هفت نفره کشور باید پاسخگو یا شد که با چه ملاکی ازمیان ورزشکاران استان فارس که قهرمان مسابقات لیگ برتر شده اند فقط یک نفر به تیم ملی دعوت شده است اما از میان بازیکنان تیم بوشهر که درجایگاه سوم لیگ برتر قرار گرفته است هشت نفر دعوت شده اند.

دلشاد تاکید کرد: براساس آمار و اطلاعات موجود ، سرمربی تیم ملی فوتبال هفت نفره تاکنون در سطح کشور هدایت هیچ تیمی رابرعهده نداشته و حتی مدرک مرتبطی درزمینه فوتبال جانبازان و معلولان نداردبا این وجود این فرد به راحتی توانایی و استعداد ورزشکاران فارس را نادیده می گیرد.