رئیس شورای عالی بسیج کارگری انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این انتخابات که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا تویسرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج و رمضانعلی طالبی مسئول سازمان بسیج کارگری کشور و جمعی از فرماندهان و اعضای شورای عالی قشر بسیج کارگری استانها برگزار شد، ایراندخت عطاریان مدیر عامل و فرمانده حوزه مقاومت بسیج صندوق بازنشستگی کشوری با کسب بیشترین آراء بعنوان رئیس شورای عالی قشر بسیج کارگری کشور انتخاب شد.

عطاریان از مدیران با سابقه و با تجربه عرصه مدیریت اجرایی کشور بیش از 25 سال است که بعنوان فرمانده بسیج و همچنین مدیریت در بخشهای مختلف اقتصادی و بیمه ای کشور فعالیت داشته است.