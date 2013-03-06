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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

رئیس شورای عالی بسیج کارگری انتخاب شد

رئیس شورای عالی بسیج کارگری انتخاب شد

ایراندخت عطاریان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رئیس شورای عالی بسیج کارگری انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این انتخابات که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا تویسرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج و رمضانعلی طالبی مسئول سازمان بسیج کارگری کشور و جمعی از فرماندهان و اعضای شورای عالی قشر بسیج کارگری استانها برگزار شد، ایراندخت عطاریان مدیر عامل و فرمانده حوزه مقاومت بسیج صندوق بازنشستگی کشوری با کسب بیشترین آراء بعنوان رئیس شورای عالی قشر بسیج کارگری کشور انتخاب شد.

عطاریان از مدیران با سابقه و با تجربه عرصه مدیریت اجرایی کشور بیش از 25 سال است که بعنوان فرمانده بسیج و همچنین مدیریت در بخشهای مختلف اقتصادی و بیمه ای کشور فعالیت داشته است.

کد مطلب 2013120

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