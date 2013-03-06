به گزارش خبرگاری مهر، یک شرکت فناوری چینی با نام وینرشاین دستکشی را برای دوستداران فناوری عرضه کرده که در روزهای سرد زمستانی بتوان بدون تحمل سرما از صفحه لمسی تلفن خود استفاده کرد.

این دستکش دارای یک قطعه در انگشت شصت است که با اسپیکر در گوش متصل می شود و به کاربر این امکان را می دهد که با استفاده از اتصال بلوتوث بدون سرد شدن دستهایش تماس تلفنی برقرار کند.

یک توپ گلف که کنترل آن از طریق تلفن هوشمند صورت می گیرد فناوری ارائه شده از سوی شرکت صنعتی ودون است. برای یادگیری و حرفه ای شدن در ورزش گلف نیازی به ثبت نام در باشگاه های گران قیمت نیست، تنها کافی است که یک اپلیکیشن روی تلفن هوشمند خود دانلود کرده و طوری گوشی خود را تکان دهید که گویی در یک باشگاه حضور دارید. توپ فاصله، سرعت و زاویه این حرکت شما را مورد بررسی قرار داده و مطابق آن حرکت می کند.

وودون همچنین در این نمایشگاه از دستگاه های جاسوسی جدید خود که با کنترل از راه دور حرکت می کنند رونمایی کرده که می تواند در زمان واقعی عکس و یا ویدئو تهیه کند.

همه گجتهایی که در این نمایشگاه عرضه شده اهداف چنین سطحی ندارند. برای مثال یک شرکت تایوانی فناوری یک قلم عرضه کرده که می تواند متن را بخواند و ترجمه کند، این ابزار موجب شگفتی بازدید کنندگان نمایشگاه شده است.

این خودکار که اندکی بزرگتر از خودکارهای معمول است متن را اسکن کرده و پیش از ارائه ترجمه آن را به یک تلفن هوشمند منتقل می کند و هنگام ترجمه می تواند متن را به بیش از 20 زبان ارائه کند.

این قلم در زبانهای آسیایی چون ژاپنی، چینی و کره ای تسلط دارد و قیمت آن حدود 130 یورو است.

شرکت اسپرینگز مستقر در نیویورک که به سازنده کارتهای ویدئو شهرت دارد، به کاربران خود این امکان را می دهد که ویدئوها و یا تصاویر را داخل یک کارت تبریک از طریق یو اس بی آپلود کنند تا بتوانند جنبه شخصی تری به کارتهای تبریک تولد و یا سایر مناسبتها بدهند.

این کارتها با قیمت 25 و 45 یورویی بسته به سایز صفحه نمایش ویدئو عرضه می شوند.

ساعت Cookoo از سوی شرکت فناوریهای بلوترک هنگ کنگ در نخستین روز نمایشگاه توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. این ساعت شبیه یه ساعت عادی کار می کند اما با تلفن هوشمند کاربر ارتباط دارد و هنگامی که یک نامه الکترونیکی یا پیامک متنی می رسد، کاربر خود را مطلع می کند.

ساعت Cookoo می تواند عکس بگیرد، آن را به تلفن همراه کاربر خود منتقل کند و به کاربر این امکان را بدهد که کنترل موسیقی را که از طریق تلفن هوشمند خود گوش می کند را برعهده بگیرد.

این ساعت با قیمت 129 یورو عرضه شده است.

این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان از روز سه شنبه 15 اسفند در شهر هانور آلمان با بیش از 4100 نمایش دهنده برگزار شده و تا 19 اسفند ماه ادامه دارد.

