تامین آب 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوی/ تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عماری ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث سدغازان خوی با بیان اینکه با اتمام عملیات عمرانی و شبکه زه کشی این سد، مشکلات آب کشاورزی خوی رفع می شود، افزود: استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی و کاهش نزولات آسمانی ، وضعیت آبهای زیرزمینی خوی را در شرایط نامطلوبی قرار داده است.

وی اجرای سدهای مخزنی و ذخیره سازی آبهای سطحی و به هنگام را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و اعلام کرد: مجوز احداث سد غازان بر روی رودخانه قطور خوی پس از تکمیل مطالعات و رفع موانع فنی از سوی وزارت نیرو صادر شد که با توجه به کمبود منابع وهدر رفت آبهای سطحی، احداث این سد از نیازهای اساسی بود.

فرماندار خوی با اشاره ه اینکه سد غازان ظرفت ذخیره سازی 120 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت،عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح، آب زراعی بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و کمبودهای آب شرب شهری و روستایی منطقه تامین و در ادامه بخشی از مشکلات آب شرب خوی نیز از طریق سد آق ‌چای رفع می شود.

عماری از اتمام مطالعات مرحله اول سد و شبکه آن خبر داد و اظهار داشت: پس از بررسی کمیته تخصصی ویژه در حال اعمال نظرات آن کمیته و اصلاح سیمای طرح توسط مهندسین مشاور بوده که با تایید کمیته تخصصی نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام و عملیات اجرایی این طرح سال 92 با مجموع سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد ریال آغاز می شود.

وی در خصوص پیشرفت فیزیکی کانال آب بویلاپوش با بیان اینکه عملیات اجرایی کانال انتقال آب بویلاپوش شامل زیر مجموعه سد و شبکه غازان چای از شهریور سال 91 آغاز و هم اکنون از 20 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، گفت: 12 میلیون مترمكعب آب رودخانه الند برای تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی دشت خوی با اعتبار 77 میلیارد هدایت و ذخیره می شود.

معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار خوی در پایان یادآور شد: در این راستا آب مورد نیاز 7 هزار و 500 هكتار از زمین های كشاورزی منطقه تامین و تغذیه مصنوعی دشتها و سفره های زیرزمینی محقق شده و با احداث سدهای غازان و بویلاپوش مشكل كم آبی شهرستان در بخش آب شرب و هم در بخش آب كشاورزی مرتفع می شود.