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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

تدوین کتاب سرمشق تربیت برای معلمان پرورشی از سال تحصیلی آینده

تدوین کتاب سرمشق تربیت برای معلمان پرورشی از سال تحصیلی آینده

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش از تدوین کتاب "سرمشق تربیت" ویژه معلمان پرورشی و مدیران مدارس و توزیع آن از سال تحصیلی آینده خبر داد.

حسین هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "سرمشق تربیت" متشکل از 125 برنامه در سه حوزه قرآن و عترت و نماز، فرهنگی و هنری و تربیت نیروی انسانی و نحوه مشاوره برای دانش آموزان است.

وی افزود: این کتاب تجربه 33 سال گذشته معلمان و فعالیتهای حوزه پرورشی و فرهنگی است که می تواند معلمان این حوزه را به خوبی در اجرای برنامه ها راهنمایی کند.

به گفته هژبری، با تدوین این کتاب، از سال تحصیلی آینده کتاب سرمشق تربیت بین معلمان پرورشی و مدیران در سراسر کشور توزیع می شود که از آن بتوانند در توسعه فعالیتهای خود استفاده کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش درباره راه اندازی مدارس قرآنی در مدارس خارج از کشور نیز توضیح داد: راه اندازی مدارس قرآنی طرح جدیدی بود که ابتدا به صورت مدرسه های فوق برنامه و سپس به صورت مدارس تخصصی راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه هزار و 311 مدرسه قرآنی دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی را تحت پوشش دارند، گفت: در سال آینده تعداد مدارس افزایش پیدا می کند. همچنین فعالیتهای قرآنی در مدارس خارج از کشور نیز همانند مدارس داخل آغاز شده است.

به گفته هژبری، مدارس قرآنی براساس دستورالعمل آموزش و پرورش در حدود یک پنجم یا یک ششم کل مدارس باید در خارج از کشور نیز راه اندازی شود و تا آنجا که در جریان هستم تعدادی مدرسه قرآنی موفق به ویژه در کشورهای عربی همچون امارات و دبی برای دانش آموزان ایرانی راه اندازی شده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2013126

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