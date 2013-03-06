به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز گذشته در سخنرانی خود در نشست مشترک مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان آستان مقدس قم، با بیان اینکه حرم حضرت معصومه (س) تاثیر بسیاری بر عاشقان خاندان عصمت و طهارت دارد، از ساخت فیلم سینمایی در رابطه با زندگی حضرت معصومه(س) خبر داد.
بعد از پیگیری خبرنگار ما، مشخص شد که این پروژه قرار است توسط بنیاد سینمایی فارابی تامین بودجه شود، البته هنوز تهیهکننده و کارگردانی برای این پروژه سینمایی انتخاب نشده است.
پیش از این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از سخنان خود در رابطه با لزوم سرمایه گذاری برروی چنین فیلمی بیان کرده بود: با توجه به تجربه فیلمی که درباره حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تولید شد میتوان فیلم وزینتری را در مورد حضرت معصومه(س) تولید کرد و کارهای مقدماتی نیز در این زمینه انجام شده است و در این زمینه میتوانیم با یک تهیه کننده و کارگردان وارد مذاکره شویم.
حضرت معصومه (س)، دختر حضرت موسی بن جعفر هفتمین امام شیعیان است، وی از شخصیت های مورد احترام شیعیان بوده و آرامگاهش در شهر قم در ایران است.
در پی اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
حامی مالی پروژه سینمایی حضرت معصومه (س) مشخص شد
در پی اعلام خبر ساخت فیلمی درباره زندگی حضرت معصومه (س) توسط وزیر ارشاد، این پروژه توسط بنیاد سینمایی فارابی ساخته میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز گذشته در سخنرانی خود در نشست مشترک مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان آستان مقدس قم، با بیان اینکه حرم حضرت معصومه (س) تاثیر بسیاری بر عاشقان خاندان عصمت و طهارت دارد، از ساخت فیلم سینمایی در رابطه با زندگی حضرت معصومه(س) خبر داد.
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