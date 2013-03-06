  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

اردوي تيم ملي وزنه برداری در اهواز آغاز شد

اردوي تيم ملي وزنه برداری در اهواز آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: اردوي تيم ملي وزنه برداری بزرگسالان کشور از امروز چهار شنبه در شهرستان اهواز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو از امروز (چهارشنبه 16 اسفندماه) به میزبانی شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار می شود و ملی پوشان در غیاب کوروش باقری که در هشتگرد کرج تمرینات وزنه برداران رده های سنی نوجوانان و جوانان را زیر نظر دارد، در حضور فراز رامهرمزی و جورج زالای تمرینات آماده سازی خود را سپری می کنند.

در این اردو مجید عسکری (هرمزگان) و علی‌اصغر غفوری (اصفهان) در دسته 62 کیلوگرم، سجاد بهروزی و مرتضی رضاییان (فارس) در دسته 69 کیلوگرم، رسول تقیان (اصفهان) در دسته 77 کیلوگرم، یاسین باقری (خوزستان) و سعید محمدپور (اردبیل) در دسته 94 کیلوگرم، کیا قدمی (کرمانشاه) و محسن بهرام‌‌زاده (بوشهر) در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی (مازندران)، رشید شریفی (اصفهان) و محسن داوودی (تهران) در دسته 105+ کیلوگرم، به واسطه درخشش در لیگ و مسابقات قهرمانی کشور، به نخستین اردوی تیم‌ملی وزنه‌برداری بزرگسالان پس از رقابت‌های المپیک دعوت شدند.
 

کد مطلب 2013129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها