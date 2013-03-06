اردوي تيم ملي وزنه برداری در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو از امروز (چهارشنبه 16 اسفندماه) به میزبانی شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار می شود و ملی پوشان در غیاب کوروش باقری که در هشتگرد کرج تمرینات وزنه برداران رده های سنی نوجوانان و جوانان را زیر نظر دارد، در حضور فراز رامهرمزی و جورج زالای تمرینات آماده سازی خود را سپری می کنند.



در این اردو مجید عسکری (هرمزگان) و علی‌اصغر غفوری (اصفهان) در دسته 62 کیلوگرم، سجاد بهروزی و مرتضی رضاییان (فارس) در دسته 69 کیلوگرم، رسول تقیان (اصفهان) در دسته 77 کیلوگرم، یاسین باقری (خوزستان) و سعید محمدپور (اردبیل) در دسته 94 کیلوگرم، کیا قدمی (کرمانشاه) و محسن بهرام‌‌زاده (بوشهر) در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی (مازندران)، رشید شریفی (اصفهان) و محسن داوودی (تهران) در دسته 105+ کیلوگرم، به واسطه درخشش در لیگ و مسابقات قهرمانی کشور، به نخستین اردوی تیم‌ملی وزنه‌برداری بزرگسالان پس از رقابت‌های المپیک دعوت شدند.

