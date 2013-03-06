اردوي تيم ملي وزنه برداری در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو از امروز (چهارشنبه 16 اسفندماه) به میزبانی شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار می شود و ملی پوشان در غیاب کوروش باقری که در هشتگرد کرج تمرینات وزنه برداران رده های سنی نوجوانان و جوانان را زیر نظر دارد، در حضور فراز رامهرمزی و جورج زالای تمرینات آماده سازی خود را سپری می کنند.
در این اردو مجید عسکری (هرمزگان) و علیاصغر غفوری (اصفهان) در دسته 62 کیلوگرم، سجاد بهروزی و مرتضی رضاییان (فارس) در دسته 69 کیلوگرم، رسول تقیان (اصفهان) در دسته 77 کیلوگرم، یاسین باقری (خوزستان) و سعید محمدپور (اردبیل) در دسته 94 کیلوگرم، کیا قدمی (کرمانشاه) و محسن بهرامزاده (بوشهر) در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی (مازندران)، رشید شریفی (اصفهان) و محسن داوودی (تهران) در دسته 105+ کیلوگرم، به واسطه درخشش در لیگ و مسابقات قهرمانی کشور، به نخستین اردوی تیمملی وزنهبرداری بزرگسالان پس از رقابتهای المپیک دعوت شدند.
اهواز - خبرگزاری مهر: اردوي تيم ملي وزنه برداری بزرگسالان کشور از امروز چهار شنبه در شهرستان اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این اردو از امروز (چهارشنبه 16 اسفندماه) به میزبانی شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار می شود و ملی پوشان در غیاب کوروش باقری که در هشتگرد کرج تمرینات وزنه برداران رده های سنی نوجوانان و جوانان را زیر نظر دارد، در حضور فراز رامهرمزی و جورج زالای تمرینات آماده سازی خود را سپری می کنند.
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