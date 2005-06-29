مصوبه امروز مجلس متخلفان كنكور سراسري را با مجازاتهاي سنگيني تاديب مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دكتر علي عباسپور تهراني فرد تصريح كرد: با توجه به شايعاتي كه همه ساله و در آستانه برگزاري كنكور سراسري و يا ديگر دانشگاهها درباره خريد و فروش سوالات مطرح و به برهم خوردن آرامش جوانان و خانواده ها منجر مي شود، دولت لايحه اي را براي برخورد با اين تخلفات به مجلس ارائه كرد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به دليل محدوديت دامنه لايحه ارسالي دولت، همه جرائم و تخلفات در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مجددا بررسي و مجازاتهاي لازم در نظر گرفته شد.

وي با اشاره به تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: ازهمين امروز اين قانون لازم الاجرا است.

عباسپور تهراني فرد دراين باره افزود: در اين قانون مصوب شده است كساني كه به هر نحو نظم جلسات آزمون سراسري را بر هم زنند و يا از وسايل غير مجاز مثل وسائل ارتباطات الكترونيكي يا دستگاههاي حافظه دار استفاده كنند و يا اگر شخص ديگري به جاي داوطلب در آزمون شركت كند، مختلفان بر اساس راي كميته هاي بدوي، از يك تا 10 سال از شركت مجدد در آزمونهاي سراسري محروم خواهند شد.

وي افزود: اگر تخلفات به صورتي باشد كه در جهت خريد و فروش سوال يا كمك به داوطلبان باشند، اعم از پاسخهاي واقعي و غير واقعي و نيز تخلفاتي كه برخي مراكز آموزشي خصوصي مرتبط با كنكور در زمينه مشوش كردن ذهن خانواده ها و داوطلبان براي دسترسي به سوالات آزمون انجام مي دهند، با جرائم سنگيني مواجه مي شوند كه حسب مورد تا سقف يك ميليارد ريال و پنج سال حبس در مصوبه امروز مجلس پيش بيني شده است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كساني كه به خود اجازه مي دهند آرامش مردم را در آستانه كنكور برهم بزنند، با برخورد قاطع و قانوني مراجع قضايي و انتظامي كشور روبرو خواهند شد.