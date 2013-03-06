59 پایگاه جمعیت هلال احمر گیلان به مسافران نوروزی خدمات امدادی ارائه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن یزدان پناهی ظهر امروز در جلسه بررسی طرح نوروزی جمعیت هلال احمر استان افزود: طرح امداد و نجات نوروزی از 25 اسفند ماه به مدت بیست روز در سراسر استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 23 پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت (جاده ای، کوهستان، دریایی و هوایی) 15 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی و 21 خیمه نماز با حضور بیش از یک هزار و 230 نفر به همراه تجهیزات کامل امدادی آماده ارائه خدمات به همشهریان و مسافران هستند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گیلان گفت: همچنین در پست های راهنمای مسافران نوروزی بسته های فرهنگی، بروشورهای آموزشی و نقشه مراکز گردشــگری هر شهرستان بین مسافران و علاقه مندان توزیــع می شود.

وی یادآور شد: تمامی مسافران نوروزی و هموطنان می توانند برای اعلام حوادث جاده ای و سوانح طبیعی در استان با شماره 147 مرکز کنترل عملیات که به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس های تلفنی است، حاصل کنند.