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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

یزدان پناهی مطرح کرد:

59 پایگاه جمعیت هلال احمر گیلان به مسافران نوروزی خدمات امدادی ارائه می دهد

59 پایگاه جمعیت هلال احمر گیلان به مسافران نوروزی خدمات امدادی ارائه می دهد

رشت – خبرگزاری مهر: سرپرست جمعیت هلال احمر گیلان از آمادگی 59 پایگاه جمعیت هلال احمر استان برای ارائه خدمات امدادی و راهنمای مسافران نورروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن یزدان پناهی ظهر امروز در جلسه بررسی طرح نوروزی جمعیت هلال احمر استان افزود: طرح امداد و نجات نوروزی از 25 اسفند ماه به مدت بیست روز در سراسر استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 23 پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت  (جاده ای، کوهستان، دریایی و هوایی) 15 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی و 21 خیمه نماز  با حضور بیش از  یک هزار و 230 نفر به همراه تجهیزات کامل امدادی  آماده ارائه خدمات به همشهریان و مسافران هستند.

سرپرست جمعیت هلال احمر گیلان گفت: همچنین در پست های راهنمای مسافران نوروزی بسته های فرهنگی، بروشورهای آموزشی و نقشه مراکز گردشــگری هر شهرستان بین مسافران و علاقه مندان توزیــع می شود.

وی یادآور شد: تمامی مسافران نوروزی و هموطنان می توانند برای اعلام حوادث جاده ای و سوانح طبیعی در استان با شماره 147 مرکز کنترل عملیات که به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس های تلفنی است، حاصل کنند.

کد مطلب 2013130

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