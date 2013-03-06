250 کوهنورد مهدیشهری همیار طبیعت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر ضمن اشاره به اینکه 250 کوهنورد در طرح همیار طبیعت عضو شدند، تصریح کرد: این طرح با هدف مشارکت ورزشکاران در زمینه های حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر تدوین و در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی خاطرنشان ساخت: برای این تعداد همیار طبیعت در شهرستان مهدیشهر دوره های آموزشی با هدف آشنایی همیاران طبیعت با سیاست های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر به مکان اجرای دوره های آموزشی همیاران طبیعت اشاره داشت و افزود: دوره های آموزشی همیاران طبیعت در طول سال در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و در خانه های ترویج، دفاتر شوراهای اسلامی روستاها و سایر محل های تجمع در سطح روستاهای شهرستان مهدیشهر برگزار می شود.

عبدوس خاطرنشان ساخت: شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی با تعاریف و اصطلاحات منابع طبیعی و آبخیزداری شامل جنگل، مرتع، بیابان، آبخیز، ترویجی و اطلاع رسانی، گونه های گیاهی و قانون جنگل ها و مراتع آبخیزداری آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه جنگل ها، مراتع، آبخیزها و بیابان ها به عنوان قطب امنیتی اقتصادی همواره مورد توجه نظام بوده اند، اضافه کرد: این منابع خدادادی به عنوان پشتوانه بقای سایر بخش های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.

عبدوس در خاتمه گفت: منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل ها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مساله برای استمرار حیات و بقای کره خاکی و پشتوانه محیط زیست بشر در برنامه ریزی ها مطرح هستند.