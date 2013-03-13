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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۱۸

آموزش امداد و نجات به 2 ميليون دانش آموز مقطع راهنمايي

آموزش امداد و نجات به 2 ميليون دانش آموز مقطع راهنمايي

مديركل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرايي شدن طرح دادرس از نيمه اسفند سال جاري از فراگيري آموزش امداد و نجات 2 ميليون دانش‌آموز دوره راهنمايي در كشور خبرداد.

محمد چينيان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای اين طرح را ترويج فرهنگ سلامت و آموزش امداد و نجات به دانش آموزان در مواجهه  با بلاياي طبيعي، حوادث غير طبيعي و انساني خواند و افزود: در اين طرح سرفصل هايي ازقبيل؛ پناه گيري و تخليه اضطراري، ارزيابي و كنترل علائم حياتي، شناخت نقاط امن، حمل مصدوم، (پانسمان، بانداژ، آتل بندي) اطفاء حريق و چادر زني به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.

چينيان با اعلام اينكه از هر مدرسه دو نفر (مدير به عنوان فرمانده بحران و يك مربي) براي گذراندن دوره آموزشي 40 ساعته شامل 16ساعت غيرحضوري و 24 ساعت حضوري به مراكز هلال احمر معرفي شوند، تصريح كرد: اين مربيان پس از دوره هاي آموزشي به عنوان نيروي آموزش ديده ، با تشكيل تيمهاي 14نفره دانش آموزي  به آموزش دانش آموزان خواهند پرداخت.

مديركل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اين طرح در سال جاري در 32 مركز استان برگزار مي‌شود، ادامه داد: طرح دادرس از سال آينده در روستاها و شهرستانهاي سراسر كشور نيز برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه نخستين جلسه توجيهي با حضور روساي ادارات سلامت استانها و روسای هلال احمر بمنظور توجيه و آشنايي روساي اين دو سازمان با طرح مذكور برگزار خواهد شد، اضافه كرد: فاز دوم اين طرح براي دانش آموزان دوره هاي  ابتدايي و متوسطه اجرا خواهد شد .

کد مطلب 2013137

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