محسن مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست شب گذشته ذوبآهن مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: به هر حال برد و باخت در فوتبال وجود دارد و ممکن است یک تیم در مسابقهای به پیروزی برسد و در مسابقه دیگری شکست بخورد اما باید بگویم ما واقعا مستحق باخت نبودیم.
وی ادامه داد: همه دیدند که ما در این مسابقه همه تلاشمان را به کار گرفتیم و همه کار کردیم که گل بزنیم؛ اگر شوت من یا موقعیتهای دیگر بازیکنان وارد دروازه پرسپولیس میشد، ذوبآهن تیمی نبود که ببازد اما متاسفانه ما در این بازی متحمل شکست شدیم.
هافبک ذوبآهن با اشاره به بازی هفته آینده تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان بیان داشت: ما هفته آینده بازی بسیار مهمی مقابل آلومینیوم هرمزگان در پیش داریم که باید حتما در این مسابقه به پیروزی برسیم زیرا آلومینیوم رقیب مستقیم ما در قعر جدول ردهبندی است و 100 درصد باید مقابل آن امتیاز بگیریم.
وی ادامه داد: اگر ما مقابل آلومینیوم امتیاز بگیریم، میتوانیم خودمان را از قعر جدول جدا کنیم و سقوط نکردن ما از مسابقات لیگ برتر تا حدود زیادی قطعی میشود بنابراین با نهایت توان خود قدم به این مسابقه میگذاریم.
ذوبآهن شب گذشته در دیدار با پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور متحمل شکست یک بر صفر شد.
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