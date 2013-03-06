پیامک های قرآنی وارد زندگی مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بعد از ظهر چهار شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن آموزان برتر و وبلاگ نویسان قرآنی استان، گفت: باید جایگاه والای قرآن را در زندگی مردم مد نظر قرار داد و در این راستا باید از تمامی پتانسیل های موجود در کشور استفاده شود.

وی تاکید کرد: امروز پیامک های غیر منقول در گوشی تلفن همراه همه افراد وجود دارد در حالیکه باید با برنامه ریزی صحیح پیامک های اخلاقی و قرآنی را وارد زندگی مردم کشور کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: استفاده از احادیث باید در سطح جامعه مد نظر قرار داده شود و به جای اینکه در چهار راه های شهر شاهد استفاده از تبیلغات مختلف باشیم باید مردمی که در پشت چراغ قرمز می ایستند بتوانند احادیث مختلف را مشاهده کنند.

همتی یادآور شد: بزرگان علم و هنر ایرانی از جمله ملاصدرا، ریشه همه موفقیتهای خود را در انس و الفت با قرآن عنوان کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در تلاش هستند که سبک و شیوه های زندگی امروز مردم را تغییر دهند، افزود: حذف ماهواره و برخورد منفی به طور حتم عملیاتی نخواهد بود بلکه باید با تقویت و مدیریت فرهنگی در مقابل این تهاجم ایستادگی کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تاکید کرد: ایجاد یک موج و جریان مثبت فرهنگی با استفاده از قرآن کریم به طور حتم باعث پیروزی در مقابل دشمنان خواهد شد.