هفته سوم با جدال پرسپوليس و فولاد آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس از فردا پنجشنبه و پس از اذان مغرب، آغاز خواهد شد كه طي آن تيم‌هاي پرسپوليس تهران و فولاد ماهان سپاهان در سالن شهدای هفتم تیر تهران به مصاف هم مي روند. همچنين ديگر ديدار اين هفته نيز بين تيم‌هاي هيأت كشتي خوزستان و صباي قم در فروردین ماه سال آینده برگزار می شود. بنا بر اين گزارش اسامي داوران و ناظران اين مسابقه به شرح زير است:

ناظر فدراسيون و سرپرست مسابقات: رحيم عظيمي (تهران)

نماينده فدراسيون و هيأت كشتي استان: نقي كلانتري (سرپرست هيأت)

ژوري: بهمن طالبي (تهران)

داوران: رمضانعلي رمضان نژاد (مازندران) منصور كياني (كرمانشاه) سيد محمد افتخاريان (البرز) ابراهيم رادمرد (گيلان)

رقابتهاي ليگ برتر كشتي فرنگي پيش از جام جهاني 2013 تهران تعطيل شد كه قرار است ادامه اين پيكارها از فردا در تهران از سر گرفته شود.