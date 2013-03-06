به گزارش خبرنگار مهر، مریم شهریاری صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری سمنان با معرفی دو بازار موقت برای عرضه میوه و ماهی شب عید در خیابان آستانه و بلوار معلم (روبروی صدا و سیما) گفت: برای سهولت دسترسی عموم شهروندان، از 15 اسفند تا پایان سال، در این دو نقطه بازار روز را برپا کرده‌ایم و مردم می‌توانند میوه، سبزی، ماهی شمال و دیگر اقلام مورد نیاز خود را با قیمت و کیفیت مناسب از این محل‌ها تهیه کنند.

وی تسریع کرد: بازرسان سازمان میادین میوه و تره‌بار با حضور دائمی در این بازارها، کار نظارت و قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و با توجه به کیفیت، میوه 20 درصد از قیمت سطح شهر ارزان‌تر خواهد بود.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری سمنان شروع عرضه میوه تنظیم بازار را روز 20 اسفند اعلام کرد و افزود: 13 غرفه در شهر برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: میدان جهادیه، بلوار حکیم الهی، سه غرفه در چهار راه مازندران، میدان نگارستان، بعد از پل شهید خالصی، بعد از پل شهید محب شاهدین، نگین نما، میدان امام علی (ع)، خیابان شیخ علاء‌الدوله، خیابان آستانه و روبروی صدا و سیما مکان‌های پیش‌بینی شده جهت ایجاد این مراکز هستند.

شهریاری در پایان از شهروندان سمنانی خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در غرفه‌های اعلام شده مراتب را به شماره 3344288 گزارش دهند.