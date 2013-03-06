2 هزار لیتر سوخت خارج از شبکه در رودبار کشف شد

به گزارش خبرنگارمهر، اسرافیل وهاب زاده ظهر امروز در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنفی شهرستان افزود: برای این واحد متخلف پرونده ای به ارزش دو میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی اظهارداشت: در راستای نظارت بر توزیع مرغ در این شهرستان نیز یک عمده فروش متخلف در عرضه مرغ شناسایی شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: برای این عمده فروش، پرونده تخلف به ارزش 13 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی همچنین یادآورشد: در راستای نظارت بر بازار با توجه به نزدیک شدن به ایام عید بازرسی های متعدد به ویژه در قالب گشت های مشترک با فرمانداری، تعزیرات حکومتی، مجمع امور صنفی و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان رودبار تشدید خواهد شد.