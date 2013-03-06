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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

وهاب زاده خبر داد:

2 هزار لیتر سوخت خارج از شبکه در رودبار کشف شد

2 هزار لیتر سوخت خارج از شبکه در رودبار کشف شد

رودبار - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار از تشکیل پرونده تخلف برای یک مورد عرضه خارج از شبکه سوخت (نفت سفید) به میزان دو هزار لیتر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، اسرافیل وهاب زاده ظهر امروز در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنفی شهرستان افزود: برای این واحد متخلف پرونده ای به ارزش دو میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی اظهارداشت: در راستای نظارت بر توزیع مرغ در این شهرستان نیز یک عمده فروش متخلف در عرضه مرغ شناسایی شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: برای این عمده فروش، پرونده تخلف به ارزش 13 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی همچنین یادآورشد: در راستای نظارت بر بازار با توجه به نزدیک شدن به ایام عید بازرسی های متعدد به ویژه در قالب گشت های مشترک با فرمانداری، تعزیرات حکومتی، مجمع امور صنفی و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان رودبار تشدید خواهد شد.

کد مطلب 2013151

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