به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، در این پیام که بعد از ظهر امروز چهارشنبه از سوی حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در کنگره «هفت هزار زن شهید کشور» قرائت شد، حضرت آیت الله خامنه ای با یاد کردن از زنان شهید ایران اسلامی که در تغییر مسیر تاریخ اسلام، نقش شایسته ایفا کردند، افزودند: این لشکر از فرشتگان، که از جان مقدس خویش در راه اسلام مایه گذاردند؛ قدم در میدان عمل نهادند و در نقش معماران ایران جدید ظاهر شدند.

ایشان با اشاره به نگاه موجود به زن در نظام های شرق و غرب جهان‏، بعنوان عنصری درحاشیه و یا ابزاری جنسی برای مردان، به تبیین نقش شیرزنان ایران در انقلاب و دفاع مقدس بعنوان الگویی جدید با شاخصه ی «زنِ نه شرقی، نه غربی» پرداختند.

رهبر انقلاب اسلامی در توصیف ویژگی‌های این الگو تصریح کردند: زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجّبه و شریف بود، و در عین حال، در متن و مرکز، نقش آفرینی کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.

ایشان، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را صحنه ظهور زنانی دانستند که اوج احساس، لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد، شهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدانها را با شجاعت و اخلاص و فداکاری خود فتح کردند و می توانند بن بستهای بزرگ را در هم بشکنند.

ایشان، با اشاره به آثار فراگیر مجاهدت زنان شهید خاطرنشان کردند: اقتدار و جَذبه ی تازه ای به برکت خون این زنان مجاهد در عصر جدید، ظهور کرده است که زنان را ابتدا در جهان اسلام، تحت تأثیر قرار داد و دیر یا زود در سرنوشت و جایگاه زنان جهان، دست خواهد برد.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری نقش زنان بزرگ تاریخ اسلام افزودند: تا آفتاب درخشان حضرت خدیجه ی کبری و حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب کبری می درخشد، طرح های کهنه و نوی «ضدّ زن» به نتیجه نخواهد رسید.

ایشان همچنین افزودند: هزاران زن کربلایی ما نه تنها خطوط سیاه ستم های ظاهری را در هم شکسته اند بلکه ستم های مدرنِ به زن را نیز رسوا و بی آبرو کرده و نشان داده اند که حق کرامت الهی زن، بالاترین حقوق زن است که در جهان به اصطلاح مدرن، هرگز شناخته نشده و امروز وقت شناخته شدن آن است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت نشان دادن جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان به دنیا، خاطر نشان کردند: امیدوارم که به برکت خون این زنان شریف و مجاهد، رسانه ها و هنرمندان و فرزانگان و سینماگران بتوانند جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به دنیا بنمایانند.