تکلیف و رسالت امروز ما عمل به منویات رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین عبداللهی‌فر ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کانون بصیرت دانشجویی استان بوشهر با تشریح مسائل روز کشور، اظهار داشت: سبک زندگی مردم یکی از مسائل بسیار مهم است که همواره از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی، تصریح کرد: باید تلاش کنیم الگوی زندگی ایرانی اسلامی را ترویج دهیم و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار باشیم.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی و مدیریتی مقام معظم رهبری در امر رهبری جامعه اسلامی، بیان داشت: در کشور ما هیچکس استراتژیک تر و تئوریسن‌تر از مقام معظم رهبری وجود ندارد.

عبداللهی با اشاره به شجاعت و اشرافیت کامل مقام معظم رهبری نسبت به مسائل کشور، گفت: رهبری با دیدی باز و افق روشن هر آنچه نیاز کشور باشد به موقع و جلوتر از زمان اتفاق آن رویداد را هشدار می‌دهد و با کسی هم پشت پرده ندارد.

وی افزود: بارها مقام معظم رهبری در مجالس و محافل گوناگون هر چیزی که نیاز بود به ما گوشزد و حجت را بر ما تمام کردند ولی متاسفانه صحبت‌های ایشان روی زمین مانده و کسی هم نیست که به آنها عمل کند.

این کارشناس مسائل سیاسی در توصیه‌ای به اعضای کانون بصیرت بسیج دانشجویی اظهار داشت: اگر بخواهیم تکلیف امروز و رسالت خود را به خوبی انجام داده باشیم فقط و فقط باید به منویات مقام معظم رهبری عمل کنیم.

وی افزود: وظیفه یک فرد بصیر این است که با آگاهی و درایت وصف‌ناپذیر مسائل روز کشورش را زیر نظر داشته باشد و نگرانی‌های رهبر را در اوضاع امروزی جامعه به گوش مسئولان و مردم برساند.