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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

در حضور برترین های تنیس جهان؛

داور طلایی ایران در رقابت های ۵ میلیون دلاری مسترز آمریکا قضاوت میکند

داور طلایی ایران در رقابت های ۵ میلیون دلاری مسترز آمریکا قضاوت میکند

علی نیلی داور نشان طلای کشورمان رقابت های پنج میلیون دلاری تنیس مسترز آمریکا را قضاوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، به دعوت کمیته داوران فدراسیون جهانی تنیس، علی نیلی داور نشان طلای کشورمان رقابت های ۵ میلیون دلاری مسترز ایندیانا ولز را قضاوت می کند. رقابت های ۱۰۰۰ امتیازی مسترز آمریکا به مدت ۱۰ روز با حضور برترین های دنیا برگزار می شود و علی نیلی به عنوان داور صندلی در این مسابقات به امر قضاوت می پردازد.

کد مطلب 2013156

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