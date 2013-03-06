داور طلایی ایران در رقابت های ۵ میلیون دلاری مسترز آمریکا قضاوت میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، به دعوت کمیته داوران فدراسیون جهانی تنیس، علی نیلی داور نشان طلای کشورمان رقابت های ۵ میلیون دلاری مسترز ایندیانا ولز را قضاوت می کند. رقابت های ۱۰۰۰ امتیازی مسترز آمریکا به مدت ۱۰ روز با حضور برترین های دنیا برگزار می شود و علی نیلی به عنوان داور صندلی در این مسابقات به امر قضاوت می پردازد.