75 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری افزود: این تعداد فرصت شغلی در سالجاری به صورت اشتغال پایدار طرح ریزی شده است.

وی در ادامه با تاکید بر مناسب سازی بناهای ساختمانی استان متناسب با رنگ و طبیعت مازندران، اظهار داشت: ظرفیت مهندسی استان باید فعال شود تا در حفظ المان و مبلمان شهرها اهتمام بیشتری صورت گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه هزینه مهندسی در ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته است، تصریح کرد: دانش نظری مهندسان ایرانی تئوریزه شده و کاربردی تر است.

طاهایی با بیان اینکه 29 هزار نفر هفته گذشته در آزمون استخدامی استان شرکت کردند، یادآور شد: 650 نفر از این تعداد ثبت نام کننده در دستگاههای اجرایی مازندران جذب می شوند به عبارتی از هر 40 نفر شرکت کننده، یک نفر جذب ادارات استان خواهند شد.

وی با تاکید بر رعایت بومی گزینی در استخدام نیروها، افزود: باید استخدام در ادارات استان متناسب با زندگی فرد قبول شده در آن شهرستان باشد.

استاندار مازندران با قدردانی از اصحاب رسانه استان به واسطه پوشش اخبار حوزه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران، از مدیران خواست تا زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر را در مازندران فراهم آورند.

طاهایی با بیان اینکه نقش بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات اشتغالزا باید لحاظ شود، افزود: پایش های شغلی باید به گونه ای بوده که اشتغال پایدار را برای استان به دنبال داشته باشد.

استاندار مازندران در ادامه با تاکید بر اولویت بندی اعطای تسهیلات اشتغالزای بانک کشاورزی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی، تصریح کرد: بانک کشاورزی استان در سالجاری تاکنون توانست 125 میلیارد تومان تسهیلات از محل طرح های توسعه کشاورزی به متقاضیان پرداخت کند.

اجرای مصوبه شورای اشتغال توسط بانک کشاورزی

ابراهیم باغبانی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران نیز در ادامه با اشاره به اینکه دو هزار و 800 پرونده اشتغال مددجویان کمیته امداد استان در بانکهای کشاورزی مازندران در انتظار اعطای تسهیلات است، اظهار داشت: بانک کشاورزی نسبت به اجرای مصوبه 29 میلیارد تومانی شورای اشتغال استان مبنی بر اعطای تسهیلات 29 میلیارد تومانی به مددجویان این نهاد در مازندران تمکین نمی کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون مددجویان متقاضی تسهیلات اشتغالزا در شعبات بانک کشاورزی استان در بانک های کشاورزی سرگردان هستند، افزود: متاسفانه کارکنان بانک کشاورزی در پاسخ به مددجویان اعلام می دارند که کمیته امداد استان هیچ سهمیه دریافت تسهیلات اشتغالزا در بانک کشاورزی مازندران ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس تعهد مسئولان استان مقرر شد تا پایان 29 اسفندماه 91 بالغ بر 98 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شود که تاکنون بر اساس اعلام استاندار مازندران در جلسه روز جاری کارگروه اشتغال مازندران، زمینه اشتغال 75 هزار نفر در مازندران فراهم شده است.

مازندران، سه میلیون نفر جمعیت دارد.