برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ورزش‌های همگانی، مردم ورزش‌دوست استان ایلام روز جمعه هفته جاری میزبان همایش پیاده‌روی خانوادگی خواهند بود. در این همایش علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی به همراه سایر مسئولین سیاسی ، نظامی ، ورزشی و .... به پیاده روی خواهند پرداخت. همچنین قرار بر این است مثل سایر همایش‌ها به منظور جلب و مشارکت هر چه بیشتر مردم در ورزش‌های همگانی جوایزی به قید قرعه به حاضرین در این همایش اهداء شود. یک دستگاه خودرو سواری پراید، لوازم ورزشی، لوازم خانگی و ... از جمله جوایزی است که برای این مراسم در نظر گرفته شده است.