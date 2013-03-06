  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

ثبت نام 60 مركز علمي در همايش مديران فناوري اطلاعات

ثبت نام 60 مركز علمي در همايش مديران فناوري اطلاعات

از زمان آغاز ثبت‌نام همايش مديران فناوري اطلاعات مراكز علمي كشور تاكنون 60 مركز علمي در اين همايش ثبت‌نام كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، نخستین همايش مديران فناوري اطلاعات مراكز علمي كشور را با هدف تبادل دستاوردها و تجربيات با جامعه علمي كشور، آشنايي با ايده‌ها و فرصتهاي جديد جهت بهبود عملكرد فناوري اطلاعات و برقراري ارتباط كاري نزديك با ساير مديران و دست‌اندركاران فناوري اطلاعات كشور برگزار مي کند.

این همايش چهار ارديبهشت سال 1392 برگزار مي شود و آخرین مهلت ثبت‌نام در همايش و ارسال دستاوردها تا روز 18 اسفندماه جاري خواهد بود.

براین اساس تمامی مراكز علمي كشور مي‌توانند دستاوردهاي علمي و فناورانه خود اعم از نرم افزار و سخت‌افزار و همچنين فناوري اطلاعات كاربردي را براي دبيرخانه این همايش ارسال کنند.

علاوه بر برگزاري همايش و ارائه دستاوردها، كارگاه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات نيز در كنار همايش برگزار خواهد شد.

در پايان همایش نیز دستاوردهاي برگزيده معرفي و از مراكز ارائه دهنده تقدير خواهد شد.

 

 

کد مطلب 2013163

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