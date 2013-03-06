ثبت نام 60 مركز علمي در همايش مديران فناوري اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، نخستین همايش مديران فناوري اطلاعات مراكز علمي كشور را با هدف تبادل دستاوردها و تجربيات با جامعه علمي كشور، آشنايي با ايدهها و فرصتهاي جديد جهت بهبود عملكرد فناوري اطلاعات و برقراري ارتباط كاري نزديك با ساير مديران و دستاندركاران فناوري اطلاعات كشور برگزار مي کند.
این همايش چهار ارديبهشت سال 1392 برگزار مي شود و آخرین مهلت ثبتنام در همايش و ارسال دستاوردها تا روز 18 اسفندماه جاري خواهد بود.
براین اساس تمامی مراكز علمي كشور ميتوانند دستاوردهاي علمي و فناورانه خود اعم از نرم افزار و سختافزار و همچنين فناوري اطلاعات كاربردي را براي دبيرخانه این همايش ارسال کنند.
علاوه بر برگزاري همايش و ارائه دستاوردها، كارگاههاي مرتبط با فناوري اطلاعات نيز در كنار همايش برگزار خواهد شد.
در پايان همایش نیز دستاوردهاي برگزيده معرفي و از مراكز ارائه دهنده تقدير خواهد شد.
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