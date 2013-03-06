اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده از فروپاشی 600 خانواده در کرمان جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ماشاءالله ابراهیمی اظهار داشت: دادگستری کرمان بر اساس یک طرح موظف به اجرای آموزش در خانواده‌ها و مشاوره برای زوج‌های در شرف جدایی بود که توانست نتایج خوبی را نیز به دست آورد.

وی گفت: شورا باید بازبینی بر عملکرد یک ساله خود داشته باشد و خروجی کار خود را برای رفع نواقص و تقویت نکات مثبت بسنجد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی اظهار داشتبازرسی و بازدید در کنار اجرای طرح‌های شورای فرهنگ عمومی موانع و معایب کار را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان افزود: بر اساس این طرح ادارات موظف هستند تا برنامه‌های مرتبط را اجرا و علاوه بر ایجاد شادابی و نشاط به آموزش مهارت‌های زندگی نیز بپردازند.

این مسئول قضایی با اشاره به اثربخشی اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده تصریح کرد: دادگستری کرمان بر اساس این طرح موظف به اجرای آموزش در خانواده‌ها و مشاوره برای زوج‌های در شرف جدایی بود که توانست نتایج خوبی را نیز به دست آورد.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: از مجموع دو هزار پرونده ارجاعی به واحدهای مشاوره خانواده از فروپاشی 600 خانواده جلوگیری به عمل آمد و به زندگی مشترک بازگشتند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر آموزش و آشتی خانواده‌ها، مددکاری نیز به اجرا گذاشته شد و تا جای ممکن رایزنی برای کار و مشکلات مالی به عمل آمد.

ابراهیمی تصریح کرد: برای هزار و 400 خانواده که امکان سازش نداشتند، فعالیت‌های لازم برای زندگی بعدی انجام و آماده‌سازی شد.

وی اذعان داشت: آموزش قبل از ازدواج در مدارس و دانشگاه‌ها، پوشش انجمن‌های اولیا و مربیان از دیگر فعالیت‌های دادگستری در راستای طرح تحکیم بنیان خانواده است.

