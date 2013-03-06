توصیه حداد به جبهه پایداری/ باید چهره عقلانی حکومت را بازسازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در نشست سراسری اعضای ائتلاف سه گانه که صبح چهارشنبه برگزار شد، پشتیبانی مردم از انقلاب و وجود ولایت فقیه را دو نعمت بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: پشتیبانی مردم در صحنه های مختلف ازنظام و وجود امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز دو نعمت الهی برای نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما آیا ما مسئولان شکر این نعمت را به جای آورده ایم؟ و آیا رفتاری متناسب با این نعمت داشته ایم؟ اگر کفران نعمت کنیم باید منتظر عواقب بد آن نیز باشیم.

وی با طرح این سئوال که چگونه می توانیم شکر این نعمت های الهی را به جای بیاوریم، گفت: باید دست به دست هم دهیم و در خدمت اسلام و مردم باشیم و به گرفتاری های مردم برسیم و تلاش کنیم این عزت خدادادی را روز به روز افزایش دهیم. شکر نعمت این است که در مسیر رهنمودهای رهبری حرکت کنیم.

حداد عادل با اشاره به بداخلاقی های اخیری که بین مسئولان سیاسی بوجود آمده است، گفت: چه می شود که ما این امور بدیهی را فراموش می کنیم، آیا ما با بداخلاقی های سیاسی خودمان کاری کنیم که رهبری اظهار تاسف کند؟

وی افزود: در دیداری که رهبری با مردم تبریز داشتند ایشان با دلی دردمند چند جمله ای به زبان آوردند و مختصرا اشاره هایی به این بی اخلاقی ها داشتند که مردم دلشان به درد آمد و شروع به گریه کردند، چرا ما طوری عمل کنیم که هم دل رهبر و هم دل مردم را به درد بیاوریم؟

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید عالم به وضع موجود کشور باشند، گفت: ما باید بدانیم که الان در کجای دنیا قرار داریم و باید مراقب باشیم که این بیداری اسلامی که چشمش را به ایران دوخته است این الگو حفظ شود، زیرا این انقلاب خاری در چشم دشمنان است و باید از آن مراقبت کنیم.

حداد عادل با بیان اینکه ائتلاف سه گانه برخاسته از مجموعه ای این احساس ها است، گفت: ما باید متوجه شویم که چه کسانی دو دستی چسبیده اند به قدرت، بنده تعجب می کنم از کسانی که در برابر این ائتلاف موضع گیری می کنند. اگر ما اختلاف می کردیم باید ملامت می شدیم.

این عضو ائتلاف سه گانه ادامه داد: از بس اختلاف در جامعه نهادینه شده امروز ما باید به خاطر ائتلاف خجالت بکشیم. اگر ما می گوییم نمی خواهیم سبد رای را بشکنیم و می خواهیم وحدت کنیم ملامت می شویم و کسی که برود به سمت وحدت باید عذرخواهی کند بگوید ببخشید می خواهیم وحدت کنیم و اختلاف نداشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید درس اخلاق و از خودگذشتگی را از شهدا، جانبازان و ایثارگران بگیریم، گفت: نباید ارزش این باشد سر دو روز دنیا بر سروکله هم بزنیم اگر اینطور باشیم شاگردهای کودن هستیم.

وی با بیان اینکه پیام اصلی این ائتلاف وحدت است، برنامه داشتن، تیم داشتن را از دیگر برنامه های این ائتلاف نام برد و گفت: ما آمده ایم که وحدت را در جامعه فراموش نکنیم.

حداد عادل افزود: ما در این ائتلاف سه گانه برنامه هایمان را ارائه می دهیم و با برنامه جلو می رویم و از طرفی نیز تیم خود را معرفی خواهیم کرد، یعنی اینطور نیست که از فردای پس از رای دادن دنبال تیم و گروه بگردیم و با این تقسیم بندی هایی که در ائتلاف سه گانه انجام داده ایم نیروهای پاک و خدمتگزاری که در کشور وجود دارند دور هم جمع کرده ایم و برای خدمت به مردم از اکنون برنامه ریزی می کنیم و از این ظرفیت نیروهای خدمتگزار که در 34 سال انقلاب بوجود آمده است استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: چقدر مدیرانی بودند که بی دلیل برکنار می شدند و چقدر کسانی هستند که بی دلیل بر سر کار می آیند ، ما باید این ضایعه را جبران کنیم و چتری پهن کنیم که همه نیروهای معتقد به نظام و متخصص دور هم جمع شوند و دست به دست هم در جهت اعتلای نظام اسلامی بکوشند.

نماینده مردم تهران در مجلس کاهش تضاد و درگیری را از دیگر پیام های این ائتلاف نام برد و با تاکید بر اینکه ما یک چهره عقلانی، معقول را از این حکومت اسلامی را به مردم معرفی خواهیم کرد، گفت: هیچ چیزی بدتر از این نیست که مردم اعتماد خود را به عقلانی بودن حکومت از دست بدهند، ما باید چهره عقلانی حکومت را بازسازی کنیم امیدواریم انتخاب خوب و دقیق داشته باشیم.

وی افزود: سعی ما این است این همفکری و ائتلاف بعد از انتخابات نیز ادامه داشته باشد و این امکان خدمت ادامه یابد، زیرا تنها سرافرازی ایران اسلامی هدف ماست.

وی در واکنش به تعبیرهای متعدد برای ائتلاف سه گانه همچون 2+1 گفت: اصل این ائتلاف بر وحدت است. ما بدون وحدت نه یکیم و نه دو بلکه صفریم، اگر همه با هم باشیم همه چیز هست اما اگر جدا باشیم صفر است.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در برابر تخریب های فتنه و انحراف علیه ائتلاف سه گانه چه تدابیری اندیشیده اید، گفت: ما نمی توانیم دهان دیگران را ببندیم و به افکار دیگران مسلط باشیم، باید ببینیم تخریب ها چیست تا پاسخگو باشیم.

وی همچنین در خصوص برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان تصریح کرد: اصلاح طلبان در صدد این هستند که از مشکلات اقتصادی که در جامعه بوجود آمده استفاده کنند و بذر مشکلات اقتصادی را در جامعه پراکنده کرده اند تا در زمان انتخابات این محصول را درو کنند و به جامعه القا کنند که این نابسامانی ها حاصل کار اصولگرایان بوده است اما ما باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در زمان انتخابات کاسته شود.

این عضو ائتلاف سه گانه همچنین گفت: ما اعتقاد نداریم که ما تنها اصلح هستیم و عدد 3 از آسمان نازل شده است. حتی ممکن است یک نفر غیر از این سه نفر مناسب باشد و ما وی را انتخاب خواهیم کرد، در این ائتلاف هرگز بسته نیست و هر کس این راه قبول داشت می تواند به آن بپیوندد و اگر قبول نداشت می تواند راه خود را برود.

حداد عادل در مورد فعالیت های ستاد انتخاباتی قالیباف گفت: قالیباف ستادهای انتخاباتی خود را با توجه به امکانات و دوستانی که دارد در شهرستانها راه اندازی کرده است ، اما این قول را داده است که این ستاد در راستای اهداف ائتلاف سه گانه و کاندیدای نهایی آن فعالیت کند.

وی با اشاره به فعالیت های جریان انحرافی گفت: این جریان تکلیفش روشن است و ما نیز موضع مان در برابر آن مشخص است. از روز اول ملاک و میزان ما رهبری بوده و هر جریان سیاسی را با ملاک رهبری می سنجیم، بنابراین در مورد جریان انحرافی نیز همین موضع را داریم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد فعالیت های جبهه پایداری برای انتخابات سال آینده، گفت: گفتمان آنان را در برابر فتنه و انحراف درست می دانیم و ما نیز نسبت به آیت الله مصباح ارادت داریم و با آنان همکاری می کنیم ، در حال حاضر نیز همکاری داریم.

وی در توصیه به جبهه پایداری گفت: حرف ما این است که در انتخابات دقت کنند، موجب تفرقه و شکسته شدن رای اصولگرایان نشوند تا جریان اصولگرایی به هدف نهایی خود برسد چرا که انتخابات سال 92، یک آزمون خطیر و آزمون حساس پیش روی ماست، لذا باید به این امر توجه کنیم.

حداد عادل همچنین در مورد انتقاداتی که نسبت به قالیباف و مواضعش نسبت به فتنه 88 وجود دارد، گفت: آقای قالیباف اظهار آمادگی کرده است که با منتقدان جلساتی داشته باشد و به سئوالات آنان پاسخ دهد.

وی با توصیه بر اینکه باید از بدبینی ها کم کنیم، گفت: بدبینی در جامعه طبیعی شده و باید دقت کنیم که چقدر از موضع گیری های ما مستند و نزدیک به واقعیات است و چقدر از این موضع گیری ها ناشی از بدبینی است.

این عضو ائتلاف سه گانه با بیان اینکه سه گروه از تشکیل این ائتلاف ناراضی هستند، گفت: یک دسته از این گروه ها اصلاح طلبانند که اقبال خود را در تکثر رای اصولگرایان می دانند بنابراین از شکل گیری ائتلاف سه گانه ناراضی هستند.

حداد عادل گفت: دسته دوم افراد کم اقبالی هستند اعتقاد دارند هر چه کاندیداها بیشتر باشند احتمال پیروزیشان بیشتر است و فکر می کنند اگر ما سه نفر با هم متحد باشیم و رقابت نکنیم شانس پیروزیشان کم می شود.

وی با اشاره به گروه سومی که از شکل گیری ائتلاف سه گانه ناراضی هستند، گفت: برخی از احزاب و تشکل ها که عرصه انتخابات را یک فرصتی برای نشان دادن حزب خودشان تلقی می کنند از شکل گیری این ائتلاف سه گانه ناراحت هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بعید بود از دل مذاکرات احزاب یک فرد متعهد بیرون بیاید تصریح کرد: ما که سه نفر هستیم این همه فرضیه ها و اخبار دروغ علیه مان ایجاد شده چه برسد به چندین حزب که بخواهند با یکدیگر ائتلاف کنند بنابراین یک جنگ احزاب بوجود می آمد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ما خود را از روحانیت جدا نمی دانیم گفت: روحانیت اصل این کار را تایید کرده اند و ما از ابتدا نیز داخل جبهه متحد بودیم و از اتصال به این جبهه نیز افتخار می کنیم ، ما هرگز در مقابل روحانیت یک راه دیگری در پیش نخواهیم گرفت.