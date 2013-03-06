حضرت معصومه(س) الگویی برای زنان شهیده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یادواره شهیده سیاری و 129 شهید استان قم که با هدف تبیین نقش شهدای زن و معرفی آنان به عنوان الگو جهت مقابله با تهاجم فرهنگی با حضور فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده‌های شهدای قم در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به آیه ای از قرآن کریم اظهار داشت: کسانی که در راه خدا جهاد می کنند اگر مرگ آنها در هجرت فرا رسد خداوند آنچه را طلب کنند در آخرت به آنهاعطا می کند.

وی با بیان اینکه انواع هجرت در قرآن بیان شده است، تصریح کرد: هجرت ممکن است برای کسب معارف دینی، برای تشکیل حکومت اسلامی و برای نشر علوم دینی باشد و اگر انسان در هجرت به شهادت برسد اجری بسیار بزرگ نزد خداوند دارد.

امام جمعه قم با اشاره به سختی هجرت بیان داشت: دل کندن از وطن بسیار سخت است و اگر تعلقات اقتصادی و فرهنگی نیز باشد مشکل تر می‌شود اما گاهی نیاز اقتضا می‌کند انسان جهت استفاده از توان اثرگذاری خود و تبلیغ دین از وطن خود هجرت کند.

وی ادامه داد: شهیده سیاری یکی از طلبه هایی بوده است که برای تبلیغ دین از وطن هجرت می کند و در این راه به درجه شهادت نائل می شود.

حجت الاسلام سعیدی افزود: حضرت معصومه (س) نیز با هجرت در راه خدا جان خود را از دست می دهند و زنان شهیده با الگوپذیری از این بانو او را سرلوحه خود قرار دادند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: کسی که در راه خدا هجرت می کند و در هجرت رحلت کند با اصحاب بدر در قیامت محشور می شود.

