کلانشهرها باید با ضوابط زیست محیطی اداره شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی حیدرزاده دبیر کنفرانس ملی اکوشهر در ایران 1404 با بیان اینکه مدیران شهری با توجه به افزایش حجم شهرها و مهاجرت از روستا چاره‌ای جز رعایت ظرفیت و ایجاد تناسب بین جمعیت و شهر ندارند افزود: علاوه بر آنکه باید مدل و مکانیزم شهرها را بر اساس فرایندهای زیست‌محیطی طراحی کنیم، مجلس شورای اسلامی باید برای مدیریت زیست محیطی شهرها مداخله داشته باشد.

وی ادامه داد: اگرچه تا کنون شورای شهر تهران پیشگام تصویب مصوبه مدیریت محیط زیست بوده و شهرداری تهران را به اجرای آن مکلف کرده باید سایر شهرها نیز به شبکه اکوشهر بپیوندند.

حیدرزاده با بیان اینکه پس از پایان این همایش از پنج شهر که در زمینه اکوشهر فعالیت‌های خوبی داشتند تقدیر خواهد شد، اظهار کرد: المان‌های داوری این همایش زیبایی منظر، مدیریت پسماند، فضای سبز و تکنولوژی نوین شهری است.

وی با بیان اینکه در حال پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های جهانی از سمت حکومت مرکزی به سمت حکومت‌های محلی حرکت می‌کنند افزود: این نشان دهنده اثرگذاری حوزه‌های شهری است به گونه‌ای که حتی مشاهده می‌کنیم در بسیاری از کشورها نخست وزیران و روسای جمهور جزو مدیران شهری بودند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران گفت: متاسفانه در حال حاضر محیط زیست جزو اولویت‌های مجموعه‌های مدیریتی نیست که این امر باعث وقوع اتفاقاتی نامیمون در حوزه محیط زیست شده است.

در ادامه دکتر پرویز کردوانی گفت: در حال حاضر روستاها خالی شده و به شهرها آمده‌اند زیرا روستاها دیگر جای زندگی نیست و کلانشهرها به گونه‌ای مملو از جمعیت شده‌اند که باید به کرات دیگر سفر کنیم اما بشر به دلیل حرص و طمع خود حتی کرات دیگر را هم آلوده کرده است!

وی ادامه داد: انسان فکر کرد طبیعت بی نظم است و باید آن را منظم کند اما با افراط در این کار باعث تخریب آن و آسیب‌های بیشتر شد.

کردوانی با بیان اینکه دیگر نمی‌توان روستاییان را به مکان زندگی‌شان بازگرداند افزود: با دادن امکانات بیشتر به روستاها، توجه نکردیم که آب و برق و تلفن خرج دارد و روستاییان بدون درآمد به ناچار به شهرها مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل زیست‌محیطی 20 سال آینده کشور آلودگی هوا نبوده بلکه امنیت غذایی است افزود: اینکه گفته می‌شود 20 درصد از محصولات کشور ارگانیک است دروغ بوده و اکولوژیست‌ها نزدیک به 95 سال است که به مردم سم می‌دهند.

کردوانی با ابراز ناخرسندی از توجه عمومی مردم به محیط زیست اظهار کرد: متاسفانه سطح فرهنگ مردم در این زمینه پایین است و نمی‌خواهند که آن را ارتقا دهند.