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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

جواهری به مهر خبرداد:

برگزاري کلاس داوری درجه 3 شطرنج در شيراز

برگزاري کلاس داوری درجه 3 شطرنج در شيراز

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج استان فارس گفت: يك دوره كلاس داوري درجه 3 شطرنج در تاریخ20 تا 24 اسفند ماه سال جاری در پايگاه استعداد يابي و قهرماني انديشه برگزار می شود.

سیاوش جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: كليه علاقمندان به حضور در این دوره داوری مي توانند برای ثبت نام با شماره تلفن 6364292  تماس بگیرندو يا به آدرس شيراز- انتهاي فرهنگ شهر ، انتهاي سجاديه دوم ، هیئت شطرنج استان (سالن انديشه) مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: ایجاد زمینه های لازم برای رشد ورزش شطرنج در فارس از جمله برنامه های این هیئت در استان فارس است که در همین راستا در سال جاری چندین دوره کلاش داوری، مربیگری شطرنج در سطح استان برگزار شده است.

رئیس هیئت شطرنج استان فارس یادآور شد: برگزاري 9 مسابقه بزرگ شطرنج در سطح فارس و راه اندازي ليگ استانی شطرنج پس از چندین سال از دیگر فعالیت های انجام شده توسط هیئت شطرنج فارس برای پيشرفت روز افزون بازيكنان شطرنج استان در صحنه هاي بين المللي است.

کد مطلب 2013172

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