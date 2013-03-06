شهرداری فرون آباد در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز قاطع است

به گزارش خبرنگار مهر، در یک اقدام ضربتی و با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت و شهرداری فرون آباد پیش از ظهر چهارشنبه تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی روستای حاجی آباد تخریب شد.

در عملیات تخریب این اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد، مسئول و پرسنل گشت ساختمانی شهرداری و عوامل انتظامی کلانتری 12 فرون آباد حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی پاکدشت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: تخریب این بناها به استناد قانون حفظ اراضی و باغات و با دریافت مجوز از دستگاه قضایی صورت گرفت.

محمد شهبازی افزود: متأسفانه تا کنون به دلایل متعدد از جمله مسائل اجتماعی برای اجرای این احکام اقدامی صورت نگرفته است.

گاهی اتلاف وقت در سیر قانونی پرونده ها سبب می شود متخلفان به ساخت و ساز ادامه دهند

وی از نهادهای مرتبط در این زمینه خواستار همکاری بیشتر شد و تصریح کرد: گاهی اتلاف وقت در سیر قانونی پرونده ها نیز سبب می شود تا متخلفان به ساخت و ساز ادامه داده و کار را به نیمه برسانند.

شهردار فرون آباد نیز در ادامه در جمع خبرنگاران با اعلام عدم مماشت در برخورد با سازندگان ابنیه غیر مجاز، گفت: شهرداری در اجرای احكام صادر شده برای ساخت و سازهای غیرمجاز با قاطعیت برخورد می كند و احكام تخریب بدون مماشات به اجرا در می آید.

هیچ بهانه ای برای ساخت و سازهای غیر مجاز قابل قبول نیست

علی بند علیان با اشاره به آسیبهای چندین گانه ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله تضییع حقوق قانونی سایر شهروندان، اضافه کرد: سلب فرصت از سود جویانی كه با احداث بناهای فاقد مجوز قانونی سلامت و امنیت شهر و شهروندان را به مخاطره می اندازند، مهمترین رویكرد شهرداری در برخورد با این افراد است، ضمن اینكه شهرداری با ایجاد تسهیلات و شرایط بهتر برای ساخت و سازهای قانونی تلاش كرده است تا همگان را برای طی كردن مسیر قانونی به منظور دریافت مجوزهای لازم تشویق كند، بنابراین هیچ بهانه ای برای ساخت و سازهای غیر مجاز قابل قبول نیست.

وی با اشاره به هماهنگی همه دستگاه های قضایی و انتظامی شهرستان برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، تلاش افراد سودجو برای ممانعت از اجرای احكام تخریب با شیوه های مختلف را عبث و موجب برخوردهای قضایی بیشتر با این افراد دانست.

این مدیر شهری عنوان داشت: شهرداری ضمن احترام قائل شدن برای تمامی شهروندان، در برخورد با قانون شكنان قاطع خواهد بود و اجازه نخواهد داد، تا فرصت طلبان حقوق شهروندان قانون مدار را تضییع كنند.